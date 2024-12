Ne može da veruje! Mili skočio na stručni žiri, pobunio se zbog glasova: Zaslužio je, ne razumem šta je ovo?!

Naredni takmičar koji se predstavio stručnom žiriju u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" bio je Damir Hodžić iz Sarajeva, koji se predstavio pesmom Ljubomira Đurovića "Još me peku suze tvoje", a potom i numerom Nikole Rokvića "Ja sam tvoj i kad spavam s njom".

Kada je Damir Hodžić (27) završio izvedbu ove dve numere, imao je šta i da vidi - Stručni žiri dao mu je samo dva panik taster i jedan glas "DA".

- Veruj mi da se ne sećam. Dao sam mu glas jer ga je zaslužio i ne razumem ovo glasanje...Svidelo mi se to što je to tip takmičara i glasa, govorim o prvoj pesmi, koje mi u takmičenju nemamo - rekao je Mili.

- Imala sam želju da ne dam panik, ali mi se druga pesma nije dopala. Čujem amaterizam. Zvuči mi nespremno za takmičenje i ovaj posao - rekla je Marija.

- Mnogo si se mučio, ja te se sećam iz Sarajeva i to je na audiciji bilo mnogo bolje. Em si se mučio, em nijedan triler nije išao do kraja. Promeni to u baražu - rekao je Đorđe David.

Autor: Nikola Žugić