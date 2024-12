Jedan od naših najvećih muzičara Milić Vukašinović imao je pre nekoliko dana tešku operaciju kada mu je amputirana noga. On je imao velike bolove u stopalima i hiperbarične komore mu nisu pomogle, posle čega su doktori doneli odluku da mu amputiraju nogu do kolena.

Milić Vukašinović sada, posle šest dana od operacije pojavio se premijerno ispred kamera ''Premijere vikend specijala'', gde je progovorio o svojim teškim trenucima koje je proživeo u danima iza nas, o podršci svoje žene Suzane, ali i o nastavku svoje karijere.

- Imao sam užasne bolove dva meseca, trpeo sam i pokušavao sam na svaki način da sredi stopalo, ali morao sam da idem na amputaciju. Ja sam zadivljen kako je to odrađeno, prvu inekciju sam dobio lokalnu anesteziju. Ja sam dobio injekciju i pričam sa doktorom, mene od jednom prestane da boli stopalo. Doktor me pita: ''Kako se osećaš'', ja mu kažem kao u raju i on mi tada kaže da smo gotovi. Ja sam ostao zadivljen, nikakav bol nisam imao poslednjih šest dana - rekao je Milić.

- Da li ste bili svesni da će doći do toga? - upitao je Nemanja.

- Spasili su mi levu nogu, ja sad ovde imam veštačke krvne sudove. Desna noga ima četiri andokrizme i pogledao je desnu nogu i rekao mi je da ona ne može da se operiše zato što su jako loši krvni sudovi. Ja sam znao da je ova noga bila osuđena - rekao je Milić.

- Mnogo smo čitali u medijima o vama, čak je pisalo i da su vas minuti delili od onog sveta. Da li je to istina? - upitao je Nemanja.

- Moglo je i to da se desi, to je veliki stres za organizam, pogotovo za srce, moglo je da stane - rekao je Milić.

- Bili ste šest dana u bolnici, kako se sada osećate, kakve su vam misli bili u glavi? - upitao je Nemanja.

- Ja nemam tih strahova, imao sam tumor na jajniku 1998. godine, tako da sam i to preživeo. Ja sam krvnički pušio i znao sam da će doći do pucanja krvnih sudova. Pušio sam od svoje jedanaeste godine - rekao je Milić .

- Da li ste ostavili nikotin? - upitao je Nemanja.

- Istog trenutka kada mi je doktor rekao da zbog cigara mogu da ostanem bez noge - rekao je Milić.

- Da li vam je vaša žena bila podrška u ovim teškim trenucima? - upitao je Nemanja.

- Da mi nije bilo Suzane, ne bih mogao do toaleta da odem. Ja nisam mogao da stanem na stopalo - rekao je Milić.

- Šta čovek misli, a sazna kasnije da je njegov život visio o koncu? Mi smo često nezahvalni, nismo ni svesni da uvek trebamo da imamo osmeh na licu. Kakve su vam slike bile u glavi? - upitao je Nemanja.

- Ja sam preživeo rat u Sarajevu, hodao sam ulicom dok su granate padale. Ja sam pio i hodao ulicom, vikao sam da neće pasti na mene. Sada imam snagu da nastavim svoj život, imam samopouzdanje i mogu nastaviti sa rokenrolom. Savladao sam život na najbolji način. Ja sam doktor rokenrola i smisao mog života je da sam na bini - rekao je Milić, pa dodao:

- Ja nikada nisam osetio strah i nikada se nisam osetio jadno. Rekao sam sebi ako ću da umrem, onda ću da umrem - otkrio je Milić.

- Kako nastavljate dalje, da li je to zbog muzike ili? - upitao je Nemanja.

- Nije tu samo muzika, tu je moja Suzana koja je uz mene uvek. Radost života je to što ćemo Suzana i ja tek doživeti - rekao je Milić.

- Da li su vas zvale kolege? - upitao je Nemanja.

- Dobijao sam pregršt poruka, dobijao sam poruke iz Amerike čak, ja sam prosto ostao zadivljen - rekao je Milić.

- Kakvi su vam planovi za budućnost? - upitao je Nemanja.

- Napisaću esej o svojoj nozi, napisaću kakvi su to momenti bili i šta sam sve uradio sa njom. Ja sam zadovoljan čovek, svestan sam da je moj život bogat i doživeo sam ispunjenost u svakom smislu - rekao je Milić.

- Želim vam da godina koja dolazi bude najbolja godina u vašem životu - rekao je Nemanja.

- Tako će i biti, nadam se da ćeš doći da me snimiš i vidiš - rekao je Milić.

Autor: N.Panić