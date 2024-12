Jovana Pajić dugi niz godina je na javnoj sceni, ali iz brojnih razloga nikako nije uspevala da se potpuno posveti karijeri i pokaže šta sve ume. Međutim, ova godina je definitivno njena, pošto je nedavno snimila pesmu ''Ludilo moje'', koja je najveći letnji hit, a potom i pesmu ''Prezime se briše'' koja je osvojila srca publike.

Jovana Pajić danas je bila gost ''Premijera Vikend specijalu'' gde je sa Katarinom Rogojević porazgovarala o svom nastupu na Kopaniku, za koji tvrdi da je bio sjajan obzirom da je protekle noći otvorila zimsku sezonu na ovoj planini. Jovana se takođe osvrnula i na svoju karijeru i najavila mnogobrojne hitove koji slede.

- Jovana da li odmaraš ovde? - upitala je Katarina.

- Kradem sekunde, volim da uživam u planini jer je obožavam. Ja sam radila prošle godine na Kopaoniku, ali ove godine ne mogu ni da opišem tu čaroliju. Provela sam se baš dobro, bilo mi je i radno i paradno - rekla je Jovana.

- Je l' devojčice vole da dolaze sa tobom i da li znaju da skijaju? - upitala je Katarina.

- One znaju od malih nogu da skijaju, ali ja ako imam tri dana slobodno meni je to dovoljno da sa njima negde otputujem. Dragoceno mi je to vreme koje provodim sa njima jer sam ja sa njima bila ceo život i uz njih, sada je malo drugačije. Mislim da je kompenzacija u tope da se provodi kvalitetno vreme, mislim na samo prisustvo roditelja u životu dece. Meni je lakše što su starije, pa im je mirnija glava. One ostanu sa mojim roditeljima, ali mi smo stalno na vezi - rekla je Jovana.

- Da li su one svesne ove tranzicije koja se tebi dogodila? - upitala je Katarina.

- Da, koliko god da sam ja mlada mame, one su nekako u svim trendovima. One mi rade anketu za to godište i tu generaciju. One su baš prezadovoljne, nekad su presrećne, a nekad im smeta što se toliko priča o meni - rekla je Jovana.

- Videli smo fotke da si bila na slavlju sina Marije Šerifović - rekla je Katarina.

- Prelepo je bilo, svi smo se proveli savršeno i svi smo toliko dugo čekali. Ogromna sreća je bila u vazduhu, to su sve Marijini najbliži prijatelji. To je jedan trenutak koji ću pamtiti čitav život - rekla je Jovana.

- Pregledi pesme ''Prezime se briše'' sve više i više raste sa pregledima i trendingom. Sa ovom pesmom se desila malo drugačija situacija od pesme '' Ludilo moje'' - rekla je Katarina.

- ''Ludilo moje'' ne može ništa da nadmaši, to je odlična pesma. Što se tiče pesme ''Prezime se briše'', to ženi ostane u glavi. U ovom poslu ipak mora da postoji neka suština, da pesma opisuje nečije stanje i emocije. Kada neko ima neke teške lomove, pre će se poistovetiti sa ovom pesmom. Mora da postoji neko obraćanje koje direktno ukazuje na osećanja jer za to muzika i postoji. Ja muziku doživljavam kao mnogo slojevitu - rekla je Jovana.

Autor: N.Panić