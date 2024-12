''Ugledni su ljudi, a ne žele da vide unuka'' Sina Milice Dabović OTPISALA OČEVA FAMILIJA: Kad plače on, plačem i ja (VIDEO)

O ovome je dugo ćutala!

U novom izdanju podkasta ''Na liniji života'' autor Nemanja Vujičić ugostio je proslavljenu košarkašicu Milicu Dabović, koja je progovorila o najdubljoj intimi iz svog života.

Šta su rekli tvoji roditelji jer nisu znali ko je otac tvog deteta, a šta su njegovi rekli na to?

- Njegovi su rekli da im je žao jer ne znaju ko im je sin. Oni su samo jednom videli moje dete. Ne žele da viđaju dete, ali mi nisu mi ni potrebni. Oni su veoma ugledni ljudi, zato me je i čudilo to što nisu želeli unuka da vide. Moji su znali, ali im je bilo veoma teško. Mama je bila skrhkana do bola. Veoma sam slaba zbog svega što se mom sinu desilo, iskreno, Nemanja. Moj sin je veoma pametan dečak, srećna sam zbog toga. Kad moj sin plače, plačem i ja. On ume da mi briše suze kad i ja krenem sa njim da plače. Moj sin je moj najveći ponos.

Da li je tvoja najsjajnija medalja to što si njegova majka?

- Da, ja sam ponosna. Ja sam kod kuće, čuvam svoje dete i brinem o njemu.

Autor: S.Z.