NEĆU VAM OKRENUTI LEĐA: Prija obelodanila radosne vesti i oduševila sve (FOTO)

Aleksandra Prijović svoju koncertnu turneju "Od istoka, do zapada" zaokružiće koncertom u beogradskoj Areni 22. decembra. A kako se za pevačicin koncert, nakon koga će otići na zasluženu pauzu, tražila karta više, desio se pravi presedan.

Naime, prvi put, Arena će biti otvorena za 360 stepeni, publika će biti smeštena, svuda oko njene bine. Pevačica je rekla, da će produkcijski sve biti odrađeno, baš tako, da ipak, nikome ne okrene leđa. Ukupan broj ljudi koji na ovaj način može da stane u Arenu je 20.000.

- Dragi moji, nedeljama čitam poruke od vas koji niste nažalost uspeli da obezbedite karte za beogradski koncert 22. 12. kojim i završavamo turneju "Od istoka, do zapada". Presrećna sam što mogu da vas obavestim, da su omogućeni svi tehnički uslovi da se otvori cela Arena. I ne, neću vam okrenuti leđa. Produkcijski će svima biti omogućen najbolji mogući doživljaj. Po prvi put na ovoj turneji vam, pevam, ne samo "Od istoka, do zapada", već i "Od severa, do Juga". Beograde, vidimo se - napisala je Prijovićka na Instagramu i oduševila pratioce.

Inače, Aleksandra je pružila javno podršku Lepoj Breni, koja je na koncertu u Zagrebu slomila nogu.

Autor: M.K.