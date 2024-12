Pevačica Dženifer Lopez uvučena je u skandal Džej-Zija nakon što je uhvaćena kamerama kako se svađa sa svojim tadašnjim momkom Šonom "Didijem" Kombsom tokom iste one noći za koju su sada obojica optužena za silovanje 13-godišnje devojčice.

Džej Zi (55) čije je pravo ime Šon Karter, imenovan je u nedelju u izmenjenoj tužbi u kojoj su reperi optuženi da su učestvovali u navodnom napadu na maloletnicu na afterpartiju MTV VMA u Njujorku 2000. godine. Prema tužbi, treća poznata ličnost – žena – bila je prisutna u prostoriji i posmatrala kako se muškarci smenjuju u iživljavanju nad svojom žrtvom.

Jennifer Lopez has been dragged into the Jay-Z scandal after she was caught on camera fighting with Sean 'Diddy' Combs on the same night that both men now stand accused of raping a 13-year-old girl. pic.twitter.com/WeZMrYlWxR