Ne želi da se otrgne od nje, Marija i on su moje najveće nagrade: Verica Šerifović posle duže pauze u javnosti, otkrila sve tajne iz porodičnog doma!

Savez estradno muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) danas dodeljuje nagrade, a tim povodom u MTS dvorani pojavio se veliki broj pevača i drugih estradnih umetnika.

Jedna od dobitnica je i Verica Šerifović, koja je došla sa PR menadžerkom njene ćerke Marije Šerifović. Posle dužeg vremena Verica je razgovarala sa novinarima i istakla da uživa u danima koje provodi van estrade.

- Živim neki drugi život, dosta je bilo estrade, 40 godina, mislim da je dovoljno. Uopšte mi ne nedostajete - našalila se Verica pa nastavila:

- Što se tiče medija, dosta je bilo. Doduše, ja nisam bila pevačica koja je često bila na televiziji, samo onda kada sam imala šta novo da predstavim i da kažem, da mojoj publici priuštim nešto lepo, iz moje duše i srca.

Da li ćete preuzeti Marijinu nagradu, čuli smo da će je i ona dobiti?

- Marijinu nagradu će preuzeti gospođa Vesna, njen PR. Došle smo zajedno, Marija je u Amsterdamu, ima nastup večeras. Zahvaljuje se i ja se zahvaljujem u njeno ime.

Unuk Mario je vaša najveća radost.

- To je moja najveća radost. Moje dve najveće nagrade su od gospoda Boga, ćerka Marija i unuk Mario. Čekamo mi iza krivine, kada bude porastao , kada bude bio veliki dečko baba mu želi da bude pravi umetnik, da se bavi muzikom. Marija nešto ne voli jer je to težak posao.

Kako je bilo na proslavi prvog unukovog rođendana?

- Prelepo. To je naš mikrosvet, bili su naši prijatelji, Marijini, tako da smo se opustilli, veselili se, prelepo nam je bilo. Marija smo odveli oko 21 sat na spavanje pa smo mi nastavili.

Nada Obrić vam je podrška. Skoro je rekla da joj je najteže bilo kada joj je Marija rekla da ona njega toliko voli da će se odreći pevanja samo da bi bila s njim non stop.

- Mariji je juče kada je krenula na put bilo teško, on neće da se otrgne od nje. Ja kažem: "ajde babi", a on neće što se retko kad dešava. Što je veći sve više traži majku i ona kaže: "Sve bih sada na svetu dala da mogu da ovo sve otkažem i ostanem kod kuće". Inače, Nada Obrić i ja smo komšinice, živi iznad mene, družimo se, to je dugogodišnje prelepo prijateljstvo koje će da traje dok smo žive.

Autor: Nikola Žugić