Cakana se venčala u crkvi posle 25 godina sa mužem Nebojšom! Pevačica ispunila ŽIVOTNU želju, čestitke pristižu sa svih strana sveta

Dragici Radosavljević Cakani ispunila se najveća emotivna želja da se u crkvi venča sa suprugom Nebojšom Negićem.

Istaknuta umetnica i priznati advokat posle tačno 25 godina zajedničkog života i velike ljubavi potvrdili su pred Bogom da će ostati zajedno i u dobru i zlu dok ih smrt ne rastavi.

Kako Kurir saznaje, prvobitni plan je bio da se na večnu ljubav muzička zvezda i pravnik zavetuju u manastiru Gračanica na Kosovu i Metohiji, ali zbog trentne situacije u našoj pokrajini su taj plan promenili. Cakana i Nebojša venčali su se nedavno u crkvi Sveti Đorđe na Banovom Brdu u prisustvu najbližih prijatelja, kumova i porodice.

U prilog tome svedoče i ekskluzivne fotografije. Cakana je bila u belom kompletu, a Nebojša u elegentnom odelu.

Njihova idilična ljubavna prica otpočela je slučajnim susretom, koji je bio dovoljan da shvate da su stvoreni jedno za drugo. Porodica živi mirnim, povučenim životom i o privatnim stvarima nema potreba da govori.

- Upoznali su nas zajednički prijatelji, a Nebojša je pao na moje kulinarske sposobnosti i večeru koju sam tom prilikom pripremila. Medutim, ubrzo sam morala sam da otputujem u Čikago, a tamo sam shvatila da je on ljubav mog života. Nas dvoje smo kao sredovečni bračni par koji se drži za ruke da ne padne u sneg. Mi organizujemo sebi život. Najromantičniji momenat, koji ću pamtiti do kraja života, bio je kada smo bili u Rosama pretprošle godine.Tražio mi je da se lepo doteram. Ništa mi nije bilo jasno, ali sam pretpostavljala da ce mi nešto prirediti. Spremila sam se i izašla iz hotela, a na plaži me je dočekao sto u vodi, sa sve svećnjacima. Prizor je bio za pamćenje, a povod je bila godišnjica našeg braka - ispričala je Cakana za medije.

Ovaj bračni par i danas širi ljubav i pozitivnu energiju gde god da se pojavi. To neretko čine i sa pratiocima na društvenim mrežama, koje redovno obaveštavaju o svojim aktivnostima, putovanjima i romantičnim trenucima u kojima uživaju.Pevačica je poslednjih dana preokupirana obavezama oko prvog solističkog koncerta koji će održati 23.decembra u MTS dvorani.

