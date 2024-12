Ni opasni momci nisu mogli s njom kako su želeli! Uživala je poštovanje NAJVEĆIH faca s beogradskog asfalta: Prihvatili su moje...

Danijela Vranić nedavno je rekla da planira da se vrati na estradu, a ono što su mnogi zaboravili, jeste činjenica da su je zbog načina na koji je sa njima pričala, mnogo voleli opasni momci.

Danijela Vranić je objasnila da su dolazili na njene nastupe, a kako su bili iskreni jedni prema drugima, objasnila im je da nema naručivanja pesama tokom cele večeri koje oni žele, već ona bira šta će da peva.

- Rekla sam svakom ko je pokušao da mi nametne ili traži neke pesme da im pevam, da to ne može. Jednostavno sam rekla da to nije muzika i nikad nisam bila izričita i bezobrazna prema njima.

- Mi smo se svi srodili tako, oni su svakodnevno dolazili da me slušaju i prihvatili su te moje stavove. Ja sam želela da se ljudi zabave i dobro provedu na mom nastupu, a ne da pravimo probleme i izazivamo takve situacije, a upravo bi se to desilo da sam ispunjavala želje i pevala sve što bi neko poželeo. Baš zbog svega toga, ja sam to što jesam - rekla je ona jednom prilikom za medije.

Podsetimo, njen život tokom karijere bio je veoma zanimljiv javnosti, a pevačica je 2015. godine bila u žiži interesovanja nakon što je doživela saobraćajnu nezgodu.

