NAŠOJ PEVAČICI ODUZELI ČETVOROGODIŠNJU ĆERKU! Prošla kroz pakao sa bivšim mužem: Plašila sam se da... (FOTO)

Posle teškog perioda i veoma burnog razvoda, njena bitka i dalje traje.

Pevačica i nekadašnja članica grupe "Models", Ivana Stamenković Sindi, progovorila je o borbi sa bivšim suprugom za starateljstvo nad njihovom ćerkom Petrom.Ona je, kako j eistakla, prolazila kroz agoniju kada joj je dete oduzeto, o čemu je otvoreno govorila.

- To je jednostavno situacija koju ne možete da prevaziđete, ne možete da se odreknete svog deteta i niko ne može da vas uteši u tom momentu. To su zaista teške stvari koje mogu da razumeju samo žene kojima se to desi, niko drugi - pričala je Sindi, pa nastavila:

- Meni je oduzeto starateljstvo nad detetom kada je ćerka imala četiri i po godine i to je bio težak period u mom životu, ali sada je iza mene jer je Petra velika devojčica koja danas ima trinaest godina. Nas dve imamo fenomenalan odnos, ali u tom trenutku odvojiti majku od deteta je zaista bilo tragično. To je ružan deo mog života koga više ne želim ni da se sećam.

Posle teškog perioda i veoma burnog razvoda, njena bitka i dalje traje, ali je, kako navodi, najgore prošlo.

- Ja sam se u to vreme najviše plašila da to sve ne ostavi neke psihičke posledice na dete jer je ona bila baš vezana za mene. Zato sam joj u to vreme govorila da mama ima mnogo posla i da zbog toga mora da bude više kod oca. Ona to nije prihvatala sa osmehom i sa lakoćom, ali smo nekako pregurale to - prisetila se Sindi.

- Žao mi je što je u poslednje vreme to postala normalna stvar, mada sam ja bila jedna od prvih na javnoj sceni kojoj se to desilo. Tuga me uhvati kada razmišljam o tome. Mnoge majke uopšte nemaju mogućnost da vide decu pa dođe do otuđenja deteta od majke, a to je tragično. Ja sam imala tu sreću da sam je redovno viđala i da smo bile povezane, baš sam joj bila posvećena tako da do toga nije došlo. Na žalost postoje ti tragični slučajevi kada oni žele da otuđe majku od deteta - zaključila je za "Grand".

Autor: M.K.