Veljko ima opasnog tasta! Odmah mu očitao bukvicu, stavio mu do znanja s kim ima posla: To u Beogradu nije video...

Bogdan Rodić, otac Bogdane Ražnatović, supruge Veljka Ražnatovića, progovorio je svojevremeno za medije i otkrio kako su se i gde upoznali njegova ćerka i sin Cece Ražnatović.

Kako je tada naveo, nije ni sanjao da će ta veza biti za ceo život, ali je baš zbog toga odmah skrenuo Veljku pažnju na to kakva je njegova Bogdana.

- Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti. Bogdana je kućevna i sposobna devojka. Porodična je, ceni prave vrednosti - rekao je Rodić medijima tada o najmlađoj ćerki.

Kasnije se ispostavilo da je Veljko upravo takvu ženu i želeo. Naime, on je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima se usađuju prave vrednosti i tradicija.

Podsetimo, Veljko i Bogdana u međuvremenu su se venčali i dobili tri sina. Žive u Titelu u kući koju je Bogdana dobila u miraz kada se udala.

Upoznala ih Anastasija

Ljubavna priča Veljka i Bogdane Ražnatović počela je zahvaljujući Anastasiji koja je bila provodadžija.

Cecina naslednica se druži sa Bogdaninom najstarijom sestrom Natašom i čim je upoznala Veljkovu sadašnju suprugu shvatila je da bi njen brat i ona bili idealan par.

"Počelo je prošle godine na Kopaoniku, na dočeku Nove godine… Nataša, naša druga ćerka, i Anastasija su se znale, pa su se tako upoznali Veljko i Bogdana i onda je krenulo najpre neko šmekanje, kasnije veza. Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti", rekao je gospodin Rodić svojevremeno.

Autor: Nikola Žugić