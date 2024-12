Brat pokojne Usnije Redžepove, Resad Redžepov ugostio je u Makedoniji ekipu emisije Premijera - Vikend specijal, a s njim je razgovarao reporter Nemanja Vujičić.

Usnijim brat otvorio je vrata svog doma i pokazao odaje u kojima je boravila pevačica kada je dolazila u Makedoniju.

- Sestra kad je ovde dolazila sa svojim prijateljicama i Šeletom uvek je bila moj gost. Šeletu i njoj je trebalo puno sna zbog koncerta - otkrio je Resad i dodao:

- I posle toliko godina kao da sam juče uzgubio sestru. Ovih godina pošto sam često putovao po Beogradu nikad nisam propustio da prođem pored kuće pored koje je živela. Kad je sestra preminula bio sam na 30 kilometara od Beograda, postala nam je navika da pravo sa puta odemo kod nje u posetu u bolnicu. Osetio sam poslednji put da joj je kraj, dobro pa nisam napravio neku glupost, ja sam sam osetio da je kraj... Mnogo me je sve to pogodilo sa njom. Nikad se nisam predao, niti se sad predajem... Nije bilo reči loših, nikad se nismo posvađali - poručio je Usnijin brat.

- Koliko ja pmatim, još sam bio momak, pamtim da sam išao kod njih, dok je u Cerskoj bio stan. Često sam navraćao, nismo se puno odvajali. Njoj nije smetalo što Šele dođe nekad kasnije... Oni su se mnogo voleli da bi toliko dugo trajali u tadašnjoj estradi.

- Mi nismo familija sa Esmom, ali smo isto prezime nosili. Kad god smo se mi videli, Esma me je zvala bratom. Prvi put sam Esmu upoznao u ovom stanu. Ja i Tošeta volim, bio je zmaj za pevanje. Malo su mediji pažnje obratili na moju sestru i Esmu, bile su veliki humanitarci. Makedonija i mediji se njima nisu odužili - kaže Resad i dodaje:

- Kuća je prodata čoveku koji je bio umetnički dizajner. On je isto od kancera preminuo. Bio sam da posetim prijatelja koji je tu kuću kupio. On je posle nešto svoje dodavao, proširivao. Još nije završeno, njegoova žena to ne može da dovrši. Sedam godina smo vodili bitku, sa decom, sa unucima da kuća ostane u Beogradu. Deca nisu ovde, jedan je u Poljskoj - poručuje Resad i dodaje:

- Zahvalnice, dijamantske i srebrne ploče iz kuće, sve je kod nas - rekao je Usnijin brat.

