Reporter Nemanja Vujičić emisije "Premijera Vikend - Specijal" nalazi se u Beloj kući, gde se sinoć održao spektakularno super finale megalomanskog projekta TV Pink, rijalitija "Elita".

Drugoplasirana učesnica Aneli Ahmić je progovorila o njenom učešću ali i vezi sa Markom Janjuševićem Janjušem:

- Jako sam umorna, mene nije Janjuš dovezao, a on nema ni položeno. Moram da kažem da sam prezadvoljna učešćem, ovo je moja pobeda, iako su me ljudi omalovažavali, drago mi je što smo ostale Anita i ja, kao dve majke. Janjuš mi nije čestitao, nisam očekivala od njega ni čestitku, ni poziv. On je mene mnogo povredio, nemamo on i ja o čemu da pričamo. Moram da kažem da od naših planova nema ništa. - rekla je Aneli, pa je otkrila da li se čula sa Norom:

- Jesam, rekla mi je da me voli i da jedva čeka da me vidi. Mnogo mi je nedostajala, ali nema šta idemo dalje, borim se za nju i za sebe, da se same borimo za bolje sutra. Što se tiče Asmina i Stanije, oni me ne zanimaju - rekla je Aneli.

- Teško mi je, znam kako stoje neke stvari, Sita mi je rekla sve, ona mi je bila najveća podrška, želim sama da idem kroz život, ne želim da mi iko popuje, sama sam i ne želim da slušam bilo koga. Uz mene je sve vreme bila Sita, a ja sada moram sama da se borim. Meni Asmin ne treba, a ako poželi da se vidi da Norom ili da je čuje, slobodno uvek će moći, moje dete ima oca i ja ću joj to uvek govoriti. - rekla je Aneli i zaplakala.

Aneli je potom priznala da li se kaje što je bila sa Janjušem pa je otkrila da joj je poklonio privezak koji smo dobili od podrške:

- On je pobacao sve naše uspomene, a on je bacio neke ogrlice i privezak koji je našao i njega mi je poklonio, a šansa za pomirenje ne postoji - dodala je Aneli pa otkrila kako je reagovala na Asminove tvrdnje o njoj:

- Čovek je nenormalan, kako sam ga opisivala, tačno se zna kako on izgleda kada laže,a Stanija je dobila jahtu kao ja avion od njega - rekla je Aneli.

Autor: N.B.