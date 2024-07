Presrećan: Ša ne skida osmeh s lica jer je Miona prespavala kod njega u stanu, pa otkrio da danas ide u Kragujevac kod njenih! (VIDEO)

Reporter Nemanja Vujičić emisije "Premijera Vikend - Specijal" nalazi se u Beloj kući, gde se sinoć održao spektakularno super finale megalomanskog projekta TV Pink, rijalitija "Elita".

Nenad Aleksić Ša je otkrio kako se oseća nakon Elite, pa je progovorio gde je Miona Jovanović prespavala prethodne noći.

- Sada sam super, malo sam se odmorio, sve je onako kako treba da bude. Ovo je stari Ša, vraćam se sebi na staro. Moram da kažem da je Miona kod mene u stanu u Zemunu. Razgovarala se sa njenima, prepirali su se ali danas će se valjda spustiti lopta kada odemo za Kragujevac, vreme će pokazati da li će se promeniti. Oni nemaju razloga da me hejtuju, jer ja želim samo najbolje Mionu. Niko ne treba da se meša u naš odnos, ni moji , ni njeni - rekao je Ša pa otkrio da li je gledao klipove:

- Savest mi je mirna, ali svašta se dešavalo, iskreno ne želim da se vraćam na to. Mnogo sam se nervirao, a to su neki repovi, sada je to to, i nastavljamo bolje i jače. Sada je sve kako treba, nema ni čarki, ni peckanja, ni sukoba, svet napolju je mnogo lakši - rekao je Ša.

Autor: N.B.