Ivan Marinković je naredni komentarisao svoje učešće u Eliti i o svom propalom braku sa Jelenom Ilić.

Ivan Marinković je naredni komentarisao svoje učešće u Eliti i o svom propalom braku sa Jelenom Ilić.

- Svi su mislili pa i ja da sam u idiličnom braku, ali videli smo svi da nije tako - govorio je Ivan pa se osvrnuo kada mu je bilo najteže:

- Najteže mi je bilo kada su se sreli ti prvi utisci. Bilo mi je teško kada je meni ona to priznala, ja sam imao kao odbrambreni mehanisam, kao nije sve tako, ali posle sam shvatila da me je izdala na najgori mogući način - dodao je Ivan.

Marinković je priznao da li je ikada sumnjao u Jelenu i njenu ljubav:

- Očigledno da nisam. Kada sam sada vraćao filmove, ja jesam video znakove pored puta, ali sam ih kulirao. Verujem da to odavno traje, a ovaj sam čin je posledica svega, njenog nezadovoljstva. Ne znam što je ostajala u svemu tome kada me dugo ne voli. Momenat koji je bio užasan, kada sam ušao u stan. Vratio mi se film od prošle sezone kada sam ušao sa njom, a sinoć kao da sam ušao u grob, prazno sve, a stoje naše slike. Mi smo živeli jedan idealan život, savršen brak iako ona to kaže da nije bilo. Nemamo mi jedno drugom više bilo šta da kažemo, a slike ću skinuti sa zida. Za nas ne postoji nikakakva šansa da ćemo se pomiriti, niti da me ona kontaktria, to je gotova priča - rekao je Ivan.

