Osolila u stilu kume internacionale: Kačavenda razvezala po Jeleni Marinković, Đedović žestoko potkačio Matoru (VIDEO)

Reporter Nemanja Vujičić emisije "Premijera Vikend - Specijal" nalazi se u Beloj kući, gde se sinoć održao spektakularno super finale megalomanskog projekta TV Pink, rijalitija "Elita".

On je ovog puta porazgovarao sa Milenom Kačavendom i Markom Đedovićem o njihovom učešću i njihovim impresijama.

- Jesam, zadovoljan sam, nisam ja očekivao nešto drugačije, mislio sam Aneli, Anita, Anđelo ili Milena, iznenađen sam Mileninim plasmanom - rekao je Marko.

- Sad kad sam ušla, juče sam kukala što ću se probuditi bez njega, a sada razmišljam da li sam trebala da ponesem stvari (smeh)...Ja sam trebala da budem pobednica ako mene pitaš, ali sam Anitinu pobedu očekivala. Ja sam malo više bila za Aneli. Naši odnosi su bili mirni za sam kraj, ali mi je Aneli za nijansu imala veću težinu, pa ono, kao žena, ženi - rekla je Kačavenda.

Kada je reč o tome da je Marko pobednici "Elite", Aniti, bio kum na svadbi sa Jovanom Tomić Matorom, on je istakao da će ga Anita ponovo zvati za kuma.

- Anita je rekla da će me opet zvati za kuma, rado ću se i odazvati. Ako se gleda kratkoročno ne, a ako se gleda dugoročno, onda sigurno. Taj brak je bio tema sve vreme ovde, imali su učešće kakvo do sada nikada nisu imali, Anita koja je mene uzela za kuma, negde je pobedila. Jako mi je drago što su njih dve osvojile te glavne nagrade i što će potrošiti na svoju decu. Anita ne može očima da gleda Matoru, pre ću se ja ogrebati od to, nego bilo ko (smeh) - rekao je Đedović, a onda se osvrnuo na Matoru:

- Ima Stefani, već je pripremila teren za novu vezu, a i kada izađe, ona izabere neku lepojku, takva je ceo život, ona s ulice povede kući i: "vozi miško" - rekao je Marko, a onda je Kačavenda otkrila ko je, po njenom mišljenju, najlošiji učesnik:

- Bilo ih je, ali...Marinkovićka, kako je ja beše zovem, ministarka za pogrebne poslove. Mikroskopom da su je tražili, ne bi našli takvu - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić