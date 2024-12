Kupila stan a i dalje živi u hotelu: Komšije naše pevačice progovorile o njoj, evo koga često dovodi u svoju luks nekretninu

Pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, već duže vreme živi u jednom luksuznom beogradskom hotelu, a nedavno je kupila stan koji oprema po svom ukusu.

Angažovala je i dizajnera enterijera, kako bi sve bilo urađeno sa stilom. Komšije su već čule da se pevačica uskoro useljava u njihov kraj.

Neki su sreli Saru, a neki njenog oca, koji povremeno dođe da vidi kako teku radovi.

- Srela sam skoro njenog oca, kupili su tu stan, ali još nije sve stiglo od nameštaja pa je Sara još uvek u hotelu. Tamo živi već duže vreme. Nisu se ni oni nadali da će se to odužiti, ali eto, ispade ih skupo to čekanje. Znata kako je i sa majstorima i sa agentima za nekretnine, sve se to odlaže. Još ako nameštaj kasni, ali šta da se radi. Ona se nadala da će useliti do Nove godine, ali to je skoro neizvodljivo - kaže jedna komšinica.

Devojke koje su se našle u blizinu, ističu da su viđale pevačicu i da su mislile da se već doselila.

- Videle smo je nekoliko puta. Mi smo mislile da se doselila, ali je prosto ne viđamo jer je naš i njen bioritam različit. Ona devojka peva i garant spava danju. Volimo što je naša komšinica, ako moramo da biramo da nam dođe neko sa estrade, bolje da je neko vaspitan poput nje. Oba puta je bila bez šminke i u nekoj trenerci širokoj, sa kačketom na glavi. Jedan tip je zamolio za fotku, pa je ona stala iako se ja u tom stanju ne bih slikala - kaže kroz osmeh Jana, a na pitanje zašto, odgovara:

- Retko koja javna ličnost hoće da se slika bez šminke. Mene su na moru "oduvale" Dara i jednom Teodora Džehverović. Međutim, Sari to ne smeta. Ja se tada nisam naljutila jer sam shvatila da možda ni ja ne bih pristala.

Kako se navodi, Sara je odabrala naselje u Beogradu gde su uglavnom mlađi, koji dobro znaju ko je Sara Jo.

- Viđam je tu, dolazila je sa ocem i verovatno arhitektom ili izvođačem radova jer sam posle tog čoveka često viđao u ulazu. Odužilo se useljenje ne samo njoj, ali zgrada izgleda lepo i biće to super skockano. Mi smo tu uzeli drugi stan pa nam nije frka - priča komšija.

Komšije još kažu da je Sara jedan dan dovela dve drugarice da im pokaže stan.

- Mnogo je slatka i uvek je nasmejana, uglavnom je viđamo sa psom. Nisam znala da se nije još doselila, zato što je često viđam. Bila je jednom sa dve drugarice da im pokaže, pokazivala je koji su njeni prozori. Tu joj otac dolazi, bude sa majstorima i nadgleda. Ona je jako slatka, ima predivan osmeh. Dečka nismo videli, on valjda nije iz Srbije - kaže kroz osmeh ova komšinica.

