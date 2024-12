O ovome nikada nije govorila: Cakana otkrila svoje najintimnije tajne, a ovo je njena najveća želja

Cakana kaže da joj je godinu na izmaku obeležilo njeno crkveno venčanje, ali i koncert koji će održati tek nakon 33 godine karijere

Dragica Radosavljević Cakana će 23. decembra održati prvi solistički koncert, a na pres-konferenciji bila je raspoložena da odgovara na razna pitanja vezana za karijeru, ali i privatan život.

Cakana kaže da joj je godinu na izmaku obeležilo njeno crkveno venčanje, ali i koncert koji će održati tek nakon 33 godine karijere.

- Treba se usuditi na tako nešto. U Srbiji se o muzici koju ja pevam nikada nije vodilo računa. Imamo predivne pesme i treba da ostanu da žive. Iz sve snage se trudim. Imam sreću da imam glas koji može da se zabeleži i da kad mene ne bude bilo da se te pesme puštaju. To je nešto najlepše što nekome može da se desi. Ja ću živeti sa mojim pesmama. Rođena sam s tim da mogu da pevam takve pesme.

Pevačica kaže da će na koncertu biti i gosti iznenađenja čija imena nije htela da otkriva, ali da se na bini neće naći njeni unuci koji su na baku nasledili talenat.

- Moji unuci imaju sluha, ali neće izaći na binu sa mnom. Oni ne žele, a ni ja ne želim da guram nešto preko njihove volje. Kada bi hteli da se bave pevanjem dala bih im podršku i borila se za njih čak i više nego za sebe - rekla je ona i otkrila koje savete bi im dala:

- Savetovala bih ih da se ni sa kim ne svađaju, ne prepiru, da budu sa svima dobri i da sve što rade temeljno rade. Nisam gradila karijeru na skandalima, sa kolegama sam u dobrim odnosima, imam veliku podršku.

Cakana je otkrila kako se osećala kada je suprugu pred oltarom rekla "da".

- Lep je taj čin. Kad stavite tu krunu, kad se prošetate, kad vam sveštenik kaže ono što treba da vam kaže... To sam oduvek želela. Lepo je, to je poseban osećaj. Ne mogu da kažem da sam neki veliki vernik, verovatno jesam u duši. Želela sam to, pogotovo kad mi je mama umrla. Kada nije bilo za njenog života, da ipak to uradimo posle njene smrti - kazala je ona i otkrila da ne planira sa pravi gala svadbu:

- Neće biti gala svadba, ali ćemo svakako ići u Gračnanicu da "utvrdimo" to venčanje. Neša i ja smo toliko dugo zajedno da nam to "da" ne znači nešto puno. Možda te u psihi venčanje promeni malo, ali kod nas to nije bio slučaj. Imamo dovoljno ljubavi da to nismo morali da uradimo. Moja je želja bila da se venčamo u crkvi.

Autor: N.B.