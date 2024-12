Kristijan Golubović uhapšenom Bakiću obrijao glavu na Farmi: Imali sukobe u rijalitiju, a ovo je pozadina njihovog odnosa (VIDEO)

Bivši učesnik "Farme" i bodibilder, Lepomir Bakić, uhapšen je danas u Srbiji, o čemu bruje svi mediji.

On se sumnjiči da je formirao internet stranicu "Body up" preko koje je oglašavao prodaju zabranjenih doping sredstava i prodavao ih zajedno sa ostalim pripadnicima ove organizovane kriminalne grupe.

Bakić je široj masi postao poznat kada se pojavio u rijaliti programu "Farma". Posebno se istakao po okršaju sa Kristijanom Golubovićem.

Kako je jednom prilikom otkrio, sa Golubovićem je tri dana bio u dobrom odnosu, a onda se sve preokrenulo. Inače, Golubović je Bakiću jednom obrijao glavu.

-Tri dana smo bili, slagali se, poštovali... Da l' je onda njemu neko rekao da treba da se zakačimo ili šta, odjednom se desila neka promena. Sećam se, kosu, ja nemam gore, sa strane imam i nisam imao kako da se šišam. On je uzeo brijač, pa me je brijao - rekao je Lepomir ranije, pa nastavio:

- Ja sam njemu dao moju glavu da me brije brijačem. Koliko sam ja pokazao da za mene je svaki čovek individua i ljudsko biće u kome želim da vidim nečega dobrog i da dam šansu, a da ne budem stereotipan i predrasudan. Da ja sad nešto unapred, a on je robijaš, pa ću ja sad na njega da bacim hejt. Ne, svima sam dao šansu i svima uvek dajem šansu. Možeš biti najgori, možeš biti ovakav, onakav, može da mi se to ne sviđa. Može biti ne znam g*j, može biti ove vere. Može biti ono, možda ja to ne volim, ne sviđa mi se, ali ja svakom čoveku priđem kao ljudskom biću – istakao je Lepomir jednom prilikom.

Autor: M.K.