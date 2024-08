Nije lako živeti sam: Pročitajte šta je Nadica objavila pred letovanje u Crnoj Gori sa Futom!

Emotivna poruka o kojoj danas svi bruje!

Čuveni kompozitor Aleksandar Radulović Futa nalazi se na odmoru u susednoj Crnoj Gori. Futa je na letovanju sa Nadicom Mutavdžić, koja je tekstopisac, poput njegove pokojne supruge Marine Tucaković.

Nadica je aktivna na društvenim mrežama, gde deli mahom svoje selfije i fotke gde je tip-top sređena.

Malo pred pomenuto putovanje navela je na Instagramu kako se raduje odmoru, a na njenom profilu mogu se naći stihovi čuvenog Fredija Merkjurija iz pesme "Living On My Own".

"Ponekad osećam da me niko ne upozorava, glava mi je uvek gore u oblacima u svetu snova, nije lako živeti sam", piše u opisu njenog profila na engleskom jeziku.

Nadicom Mutavdžić, inače, stoji iza pesme "Terasa sa pogledom na zid", nedavno napisane za Anu Nikolić. Mutavdžićeva je svojevremeno pisala tekstove i za Elmu Sinanović, a Nadica je sa Futom uhvaćena na trajektu u gorepomenutoj zemlji.

Oglasila se povodom odmora sa Futom.

- Da li poslovni saradnik sme sa svojim saradnikom da ode kod saradnika u Crnu Goru? Pozdrav, ne bih dalje komentarisala - rekla je ona za "Kurir".

Autor: Andrea Nikolić