Video da je će ispasti bolji ako stoji uz nju: Gastoz glavna tema svih ogovaranja, Bebica i Dača ga raskrinkali do koske! (VIDEO)

Svi bruje o ovoj temi!

Nenad Macanovića Bebica i Danilo Dačo Virijević komentarisali su odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Oni su sklapali sve kockice i došli do zaključka da Gastoz radi sve zarad rijalitija.

- Njegova priča da je razočaran bi imala smisla da on nije znao za Pavla Jovanovića - rekao je Bebica.

- On je meni rekao da je leden kao led, a pet minuta posle toga da ispadamo glupi jer će oni možda da se pomire. To je kao da gleda u kojoj priči će da ispadne bolji. On je video da će da ispadne bolji ako stoji uz nju jer sad ima loša pitanja - dodao je Dača.

- Pa on će opet da p*piša nju i biće krpa jer je prešla preko tih stvari. On opet nju us*rava - rekao je Bebica.

- Anđela da je pametna treba da ga kulira i da mu kaže da razdvoje krevete. Kad je rekla za fasciklu za stolom, ona kaže: "Gledaj, ona će moje fascikle da otvara", a on će da se raspituje za Pavla? - nastavio je Dačo.

Autor: A. Nikolić