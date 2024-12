Mlada sam da mi pale sveće: Ispovest Milice Todorović sve šokirala! Progovorila o problemima u karijeri pa se prisetila odlaska u Holivud

Milica Todorović, naša popularna pevačica, poznata je po dobrom smislu za humor, te po harizmi koju nesebično daje svojim pratiocima i fanovima.

Međutim, kao i kod svih ljudi, nije sve u životu bajka, već ponekad postoje padovi koje svi moraju da prođu. Pevačica se suočila sa vrlo teškim periodom života.

Ona je otvorrila dušu, te otkrila da je imala trenutke kada je pomislila da će ostaviti pevanje i karijeru. Njena nova pesma pod nazivom "33" dosegla je neverovatnu popularnost u veoma kratkom roku, a sada je otkrila kome je ta numera zapravo posvećena.

- Ja sam skoro pričala o jednom težem periodu života i zato sam rekla da je pesma "33" negde moja životna pesma. Zašto? Zato što me tek prošle godine stigao taj neki "burn - out", kako bi smo ga već nazvali, iliti na srpskom "sagorevanje", gde sam osetila da onako polako tonem i da me muzika umara i da me umaraju ljudi, ne izlazi mi se na binu da pevam, ne daju mi se intervjui.

- Moja pesma "33" kaže: "A još si mlada da pale ti sveće, kad hoćeš sve a ništa te neće", a ja onako odavno hoću svašta nešto da mi se desi i neki veći koncert i...- rekla je Milica, nakon čega je počela da plače.

Ispričala je zanimljivu anegdotu.

-Moj bivši momak, Miloš Paunović je pozorišni reditelj i bili smo zajedno šest godina i ja sam od njega mnogo štošta naučila. On je bio koreograf Benu Kingsliju za film "An ordinary man" koji se snimao u Beogradu. I on meni kaže – idem časkom do hotela Metropol, tamo me čeka Ben Kingsli. Kaže, hajde sa mnom na kafu, ti tamo pij u lobiju dok ja njega koreografišem- počela je priču Milica i dodala:

-I ništa, ja pijem kafu i Miloš, moj bivši, izlazi iz te sale i kaže – ljubavi, koja beše to pesma "Jutros mi ruža procvetala", uz tu pesmu treba da igra Ben Kingsli. Onda sam ja tu zapevala i onda me je reditelj pogledao i kaže – "Oh, to zvuči sjajno!“ Milica se zahvalila, nastavila da pije kafu, a onda je izašao Ben Kingsli i rekao joj: „Čuo sam da divno pevate, zašto Vi ne biste bili sa mnom u sceni?“ Na to je Milica rekla kako nema potrebe, bila je sramota jer, kako je istakla, kada vidiš tog čoveka osetiš neku veličinu.

-On je mene uhvatio za ruku, sećam se i rekao "zašto ne"? Toliko ste mi simpatični, čuo sam kako pevate, da ne bih igrao uz instrumental, šta mislite da Vi otpevate "Jutros mi je ruža procvetala", pa da ja igram uz kompletno pesmu?“ Milica je prihvatila ulogu i u zajedničkoj sceni izvela numeru uz koju je plesao poznati glumac - rekla je pevaćica.

Miličine želje za 2025. godinu

-Navijam da se desi taj veliki koncert i navijam da album bude jako dobar. Takođe, navijam da se ostvarim kao majka- rekla je pevačica.

Muzička zvezda se dotakla i estrade

-Htela sam da kažem da sam namerno to javno rekla da bi ljudi koji imaju problema sa tim negde kažu – jao, ona je javna ličnost pa priča o tome. Da, ali ja sam živo biće, od krvi i mesa, to svima može da se desi i opet ću da kažem – ako se ne osećate dobro, nije sramota obratiti se psihoterapeutu, psihijatru, bilo kome da se ne bi desilo ubistvo, samoubistvo, da odete u drogu, da odete u alkohol- poručila je Milica Todorović i dodala:

-Imamo puno primera na estradi, pogotovo moje kolege i koleginice, ne zna se ko se više drogira, nažalost, meni je žao zbog toga. Ne krivim ih, samo nekako hoću da im dam podršku da kažem evo ljudi ja sam uspela, možete i vi- poručila je Milica.

Autor: N.B.