ŽESTOK RAT IZMEĐU BURSAĆEVE I GRUJIĆKE NE JENJAVA: Aleksandra tvrdi da ju je Kaća maltretirala, ona uzvraća: Lažeš! Tužiću te zbog laži i kleveta

Svađa između dve pevačice traje već duže vreme, a sve zbog pesme "Cipele" koju je Bursaćka prepevala posle Andreane Čekić, što joj je Grujićeva javno zamerila.

Aleksandra Bursać otkrila je da je godinu dana proživljavala pakao jer su je napadale druge koleginice, a kako je istakla, među njima je bila i Katarina Grujić, koja ju je navodno i maltretirala.Na ove optužbe reagovala je Katarina koja je odlučila da presavije tabak i tuži Aleksandru, što je potvrdila i u izjavi za Kurir.

- Svakog, pa i Aleksandru ću tužiti ako iznosi laži i uvrede na moj račun. Ne može neko da vas okleveta tek tako i bez razloga, a da za to ne snosi posledice. Kao sto sam ranije izjavljivala, moja kuma Andreana će se pravnim putem boriti za svoju istinu kada je o pesmi "Cipele" reč i u taj deo ne zelim da ulazim niti da se mešam. Ali kada neko izjavi javno da je trpeo maltretiranje od mene, moraće to i da dokaže - kaže ona i dodaje:

- Aleksandra ima toliko toga da o sebi kaže... Imala je prelepo venčanje, svadbu, verovatno ima planove kada je njena karijera u pitanju. A ona umesto da o tome priča, izabrala je da iznosi laži na moj račun. Treba da zna da nije svaka reklama dobra reklama - poručila nam je Grujićka.

I dan ranije, Katarina je komentarisala na jednom javnom događaju Bursaćevu.

- Što se Aleksandre Bursać tiče, žao mi je što se više ne priča o sebi, već o lažima koje je izgovorila. Preko toga sigurno neću preći i drugi će se baviti tim stvarima. Naravno da mislim na sud. Volela bih da se više piše o lepim stvarima, ne bih se zarad marketinga s bilo kim prepucavala. Ne znam samo kako je neko nju maltretirao, ako sam rekla da nije profesionalac i da nisi ispala koleginica, ja sam samo surovo iskrena. Ja se ni zbog kakvog marketinga ne bih prepucavala niti izmišljala laži, da bih dostigla nešto. Videli ste koliko ima lažnih ratova da bi pesma postala popularna. To ti ne garantuje uspeh. Ako je pesma krš, i ti ćeš biti krš - rekla je ovom Katarina.

Aleksandra je na Katarinine reči imala da poruči sledeće.

- Čula sam za njene uvrede, ali nikada nikoga nisam uvredila, pa tako neću ni nju jer mi kućno vaspitanje to ne dozvoljava. Ja sam u emisiji odgovorila na postavljeno pitanje i sve je dokazivo, pogotovo u današnje vreme. Što se tiče suda samo napred, čistog sam obraza i to ću dokazati - poručila nam je Bursaćeva.

Podsetimo, Aleksandra je istakla da su je najviše povredile priče da je loš čovek.

- Sada ću da objasnim, da ljudi čuju i moju stranu priče. Ja sam to prećutala jer mi niko ništa nije rekao u oči. Na to prepucavanje preko novina nisam navikla, niti sam to radila. Govorili su da sam loš čovek, a to me je najviše povredilo. To su bile Katarina Grujić i Tamara Milutinović, a to sve nije bilo samo preko novina, već i preko nekih mojih prijatelja koji su mi to preneli, naravno. Ja sam bila džak koji su oni zakucavali jedno godinu dana. Ja sam ćutala, ali mi uopšte nije bilo lako - rekla je nedavno Aleksandra.

Cela frka nastala je zbog toga što je Bursaćka pristala da prepeva pesmu "Cipele", koju je originalno izvela Andreana Čekić u duetu sa Emilom Đurovićem pre nekoliko godina. Kad se Čekićka posvađala sa Sašom Lazićem, kompozitorom pomenute numere, on je odlučio da singl skine sa Jujtuba, a Andreanu je tužio navodeći da mu duguje novac od pregleda. Posle toga je Bursaćevoj dao da ona otpeva Cipele, ponovo u duetu sa Emilom, a to je zasmetalo mnogim pevačicama koje su bliske sa Čekićkom, pa su je javno prozivale.

Autor: M.K.