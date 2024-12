PORODILA SE POZNATA ZVEZDA GRANDA: Pevačica objavila prvu fotku iz porodilišta, a evo ko joj je izabranik i kako su se upoznali

Marina je na Instagramu objavila prvu fotografiju iz porodilišta, pozirala je sa naslednicom i tom prilikom je otkrila koje ime su odabrali za nju.

Marina Bogdanović, pevačica i bivša učesnica "Zvezda Granda", porodila se i na svet donela devojčicu. Marina je na Instagramu objavila prvu fotografiju iz porodilišta, pozirala je sa naslednicom i tom prilikom je otkrila koje ime su odabrali za nju.

- Ćao, narode, ja sam Teodora i rodila sam se danas - napisala je Marina.

Značenje imena Teodora

Ovo ime poreklom je iz grčkog jezika i smatra se da potiče od ličnog muškog imena Teodore, a prema nekim tumačenjima ono je izvedeno od složenice „theodoros“, što znači Bog i „doron“, odnosno poklon ili dar, te se u bukvalnom prevodu ime Teodora prevodi kao „dar od Boga“.

Verili se u junu ove godine

Podsetimo, pevačica je iznenada zaprošena od strane svog dugogodišnjeg partnera. Par je odlučio tada da podeli ovu radosnu vest na društvenim mrežama, gde su usledile brojne čestitke od porodice, prijatelja i Marininih kolega.Marina je jednom prilikom u emisiji "Ispovesti" otkrila da se njen dečko bavi fudbalom i da su se upoznali na veselju kod njegovog brata gde je ona pevala.

- Zaklela sam se da nikada neću imati dečka sa svirke i sve što kažeš da nećeš to ti se desi. Njegov rođeni brat je dobio blizance i ja sam pevala tada. On je tu nešto krenuo oko mene, ja sam rekla „Ma daj“. Kolege su videle to, pa su pričali da je lep, još i golman. Onako lep, visok ima zelene oči. Iz Beograda je, ali ne smem da kažem gde brani, on to ne voli. Sve hoću o sebi da kažem, ali to ne smem - rekla je Marina za "Grand".

Autor: M.K.