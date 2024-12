'Nema svoje drugarice, STIČEMO IH ZAJEDNO' Kaja Ostojić progovorila o bračnom životu i ljubomori, a evo čime je suprug osvojio (VIDEO)

Progovorila o svemu!

Naša poznata pevačica Kaja Ostojić nedavno se udala, a sada je priredila gala promociju povodm izdavanja dve nove pesme, na jednom splavu na Savi, na kojoj se našla i ekipa portala Pink.rs. Ona je pred okupljenim medijima progovorila o novim pesmama, ali i o privatnom i bračnom životu.

Kome si poslednji put rekla: "Nemoj da me nerviraš"?

- Šta znam, ne znam, ćerka možda. Zavisi od mnogo faktora, zavisi da li sam gladna, naspavana, to su dva glavna faktora.

U kojim situacijama tebi neko kaže da ga ne nerviraš?

- To uglavnom zavisi od njegovih ličnih problema ima, nevezano za mene. Kako rešavam?! Uglavnom odbrusim i ja njemu, ništa dramatično, to je kod nas kratkog daha, to su čarkice...Iako si indijanac, gledaj da budeš poglavica.

Kako te je suprug i čime osvojio?

- Što se konkretno njega tiče je ta ljubav i taj svet koji mi je dao na dlanu i što me je stavio na pijadestal. U svakom njegovom potezu vidim koliko me voli i pruža mi taj osećaj da se osećam kao najvoljenija žena na svetu. Po prvi put u životu sam to osetila, spontano se i u meni rodila ljubav prema njemu takva.

Kakav vam je odnos zapravo, da li je drugačiji?

- Pa nije, ne znam kakvi su drugi. Mi smo uglavnom kod kuće, nismo previše socijalni, ne družimo se previše s ljudima...Pa znaš šta, on nema drugarice, a on moje drugove poznaje. Ne može to (da je upozna sad sa drugaricom) da mi se desi (smeh). Pa ne, možemo zajedno da stičemo drugarice ili moje drugarice da počne da smatra i svojima.

O čemu je još Kaja govorila, pogledajte u video-klipu na početku teksta.

Autor: I. Stanković, Nikola Žugić