Ne mislim da je Munjez zao, ali mislim da nema dobru dušu: Sofija progovorila o pomirenju s Terzom nakon pauze, Bora shvatio svoju grešku (VIDEO)

Progovorila o svemu!

Milan Milošević pokrenuo je narednu temu na "Pretresu nedelje", te je tako podigao Sofiju Janićijević kako bi sa njom porazgovarao.

- Ti si rekla da je on drugi muškarac u životu u kog si tako zaljubljena. Da li je istina da te plaši samo Miličin ulazak - pitao je Milan.

- Ne plaši me. Nisam mislila na to, nego mi je smetala njegova sloboda prema drugim devojkama. Nisam ljubomorna, ali neke stvari ne toleršem, kao i taj utorak. On je došao, pokajao se, delovalo mi je da je iskreno. Rekao mi je da neće tako više da uradi neke stvari, da nije mogao da me gleda da sam sama bez njega, non-stop je razmišljao da li sam jela i gde sam i da ne može da bude bez mene u ovom prostoru iskreno. I istina, promenio se, on je sada dečko u kog sam se zaljubila. Imamo neverovatnu stvar, baš nam se dešava nešto - rekla je Sofija.

- Rekla si da mu Munja nije nikakav prijatelj i da bi te prvi muvao da nisi s Terzom - rekao je voditelj.

- Jesam, mislim to. Kada smo ušli, prišli su Uroš Rajačić i Munja, Uroša sam odmah oduvala. Ja se nadam, pošto mi je Terza rekao da sam pogrešno shvatila kada je rekao da su on i Munja isti, samo da on ima dobru dušu, a Munjez nema. Ne mislim da je on zao, ali mislim da je tako. Ja sam na 50/50, jer vidim da se zaljubio - rekla je Sofija.

- Rekao si da si shvatio da se pere od tebe, pa da se plaši Milice, pa si se izvinjavao - rekao je Milan.

- Ta pauza od dva dana, razmislio sam i s Kačavendom sam pričao, pričaju mi da je ona u pravu. Čekaj, stavi prst na čelo, stvarno je u pravu. Ponašanje mi je katastrofa! Stvarno mislim da Munja voli rijaliti i da je u centru pažnje...Ja sam zaplakao kada smo se posvađali, on je meni zabo nož u leđa kada je bilo sa Stefani. Napolju smo se družili, naš odnos je mnogo čvršći i bolji sada nego što je bio prošle godine. Smatram da je on uradio ovde loše stvari, pa ljudi mogu da pomisle da bi i meni mogao da uradi kada je to uradio i Mateji. Ona meni ne može da određuje moje drugare i sa kim se ja družim, može da mi sugeriše, ja smatram da mi on to ne bi uradio - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić