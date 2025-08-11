TRAMPOV ISTORIJSKI SPORAZUM U VAŠINGTONU: Azerbejdžan i Jermenija se odriču teritorijalnih pretenzija

Azerbejdžan i Jermenija objavili su tekst parafiranog mirovnog sporazuma u Vašingtonu, koji se sastoji od 17 tačaka. Dokument je objavljen na sajtovima ministarstava spoljnih poslova obe države.



Šefovi diplomatija dve zemlje parafirali su sporazum 8. avgusta tokom posete Vašingtonu predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva i premijera Jermenije Nikola Pašinjana.

U nacrtu dokumenta, između ostalog, predviđeno je:

Baku i Jerevan odriču se međusobnih teritorijalnih pretenzija;

Azerbejdžan i Jermenija odriču se upotrebe sile jedni protiv drugih.

Na granici između Azerbejdžana i Jermenije neće biti snaga trećih zemalja.



Dve države izvršiće demarkaciju granice na osnovu posebnog sporazuma.

Baku i Jerevan osuđuju sve oblike separatizma i terorizma i obavezuju se da će se boriti protiv tih pojava u okviru svoje nadležnosti.

Jermenija i Azerbejdžan ne mogu se pozivati na unutrašnje zakone radi neizvršavanja odredbi mirovnog sporazuma.

Strane će formirati zajedničku komisiju za kontrolu sprovođenja mirovnog sporazuma.

U roku od mesec dana nakon stupanja sporazuma na snagu, Jerevan i Baku povući će tužbe jedni protiv drugih sa međunarodnih platformi.

Prošle nedelje u Vašingtonu su lideri Jermenije i Azerbejdžana, uz posredovanje SAD, potpisali deklaraciju o mirnom rešavanju sukoba između Bakua i Jerevana. Saopšteno je da su se strane obavezale da odustanu od borbenih dejstava i pristupe normalizaciji bilateralnih odnosa. Pored toga, obe zemlje su sa Vašingtonom potpisale niz sporazuma o saradnji.

Posebno se planira predaja Zangezurskog koridora, koji prolazi kroz teritoriju Jermenije i povezuje Azerbejdžan sa Nahčivanskom Autonomnom Republikom, pod kontrolu privatne američke kompanije.

Kako je istakla zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, sadašnja faza jermensko-azerbejdžanske normalizacije započela je uz neposrednu pomoć i centralnu ulogu Rusije. Ona je podsetila da je u novembru 2020. godine usvojena trostrana izjava o prekidu vatre i borbenih dejstava u zoni Nagorno-Karabaškog sukoba, kao i na ulogu ruskih mirovnjaka u regionu. Diplomata je takođe naglasila da je Rusija zainteresovana za stvaranje zone stabilnosti i prosperiteta na Južnom Kavkazu.

U nacrtu dokumenta, između ostalog, predviđeno je:

Baku i Jerevan odriču se međusobnih teritorijalnih pretenzija;

Azerbejdžan i Jermenija odriču se upotrebe sile jedni protiv drugih.

Na granici između Azerbejdžana i Jermenije neće biti snaga trećih zemalja.



Dve države izvršiće demarkaciju granice na osnovu posebnog sporazuma.

Baku i Jerevan osuđuju sve oblike separatizma i terorizma i obavezuju se da će se boriti protiv tih pojava u okviru svoje nadležnosti.

Jermenija i Azerbejdžan ne mogu se pozivati na unutrašnje zakone radi neizvršavanja odredbi mirovnog sporazuma.

Strane će formirati zajedničku komisiju za kontrolu sprovođenja mirovnog sporazuma.

U roku od mesec dana nakon stupanja sporazuma na snagu, Jerevan i Baku povući će tužbe jedni protiv drugih sa međunarodnih platformi.

Prošle nedelje u Vašingtonu su lideri Jermenije i Azerbejdžana, uz posredovanje SAD, potpisali deklaraciju o mirnom rešavanju sukoba između Bakua i Jerevana. Saopšteno je da su se strane obavezale da odustanu od borbenih dejstava i pristupe normalizaciji bilateralnih odnosa. Pored toga, obe zemlje su sa Vašingtonom potpisale niz sporazuma o saradnji.

Posebno se planira predaja Zangezurskog koridora, koji prolazi kroz teritoriju Jermenije i povezuje Azerbejdžan sa Nahčivanskom Autonomnom Republikom, pod kontrolu privatne američke kompanije.

Kako je istakla zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, sadašnja faza jermensko-azerbejdžanske normalizacije započela je uz neposrednu pomoć i centralnu ulogu Rusije. Ona je podsetila da je u novembru 2020. godine usvojena trostrana izjava o prekidu vatre i borbenih dejstava u zoni Nagorno-Karabaškog sukoba, kao i na ulogu ruskih mirovnjaka u regionu. Diplomata je takođe naglasila da je Rusija zainteresovana za stvaranje zone stabilnosti i prosperiteta na Južnom Kavkazu.

Autor: D.B.