Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Stefanu Kordi.

- Da li si se zaljubio u Anu dok je bila pokojni Giba ili posle - glasilo je pitanje.

- Nije ona bila Giba, ona je bila Mika. Nisam ni znao da je to sve uradila, nisam pratio rijalitije, nisam imao vremena. Živeo sam u Srbiji...Radio sam mehaniku i vozio sam kamion i kada imam vremena? - rekao je Stefan.

- Kad si ti nju upoznao - pitao je Milan.

- Upoznao sam je prošle godine, 24. decembra, upoznali smo se preko instagrama, ja sam joj poslao glasovnu poruku i od tada smo nastavili kontakt. Rekao sam joj: "Ćao, ja sam Stefan, da li si za ozbiljnu vezu?" - rekao je Stefan.

- Prvo sam ti poslala zahtev da vidim ko je. Ja obično ne šaljem zahtev, frajeri meni šalju zahteve. Videla sam slike da nije ružan, rekla sam mu da ne mogu ništa da mu kažem, da želim video poziv - rekla je Ana.

- Od tog video poziva smo nastavili komunikaciju. Ja sam iz Turske došao za Prokuplje. Ona je došla kod mene i kako sam seo u auto, mis mo se poljubili. Prvo sam je poljubio u obraz i odmah u usta - rekao je Stefan.

- Ja sam rekla: "Čekaj, stani, ja tebe ne poznajem". Narod je mislio da sam ja gej, ali nisam bila. Mi nismo imale seksualne odnose dok se nismo operisale - rekla je Ana.

- Je l' istina da su vas roditelji zvali i pre operacije Ana i Ivana - pitao je Milan.

- Da. Mi smo oduvek htele tako da se zovemo. U Nemačkoj sam se šminkala preko dana dok nisam krenula taj proces sa hormonskom terapijom. Radila sam privatno kao frizerka, mama i tata pomagali oko toga - rekla je Ana.

- Ona je rekla da je ona njemu prva osoba koja je menjala pol - rekao je Milan.

- Ja sam imao devojke pre i nikada nisam imao devojke koje su menjale pol - rekao je Stefan.

- Ja sam od njega to krila, bila sam svesna da će da sazna kad-tad, pa sam dala vremena. Pustila sam da on mene zavoli i onda sam mu rekla. Nisam mu ja rekla, došao je kod mene za Novu godinu i mi smo se slikali ispred ogledala i on je to stavio na mreže i jedan njegov drug mu se javio i pitao ga ko ti je ova, on je rekao da mu je devojka, on je rekao: "Je l' ti znaš da ti je devojka promenila pol?" - rekla je Ana.

- Ja sam se za dva minuta spakovao i otišao glavom bez obzira tada...Ja sam bio crven - rekao je Stefan.

- Meni kuca brat na vrata i kaže: "Što si isterala dečka, eno ga na stanici sa koferom?", ja vidim nema stvari. Ja ga zovem, on meni prekida, ja ponovo, on prekida. On meni kaže: "Ja sam u Prokuplju, ako hoćeš, dođi da pričamo". Brat me je vozio, mi se vidimo i on me je pitao šta sam ga slagala - rekla je Ana.

- Jeste, plakala je, trebala je da mi kaže šta je uradila, nije problem - rekao je Stefan.

- Kada mi je rekao: "Ti si promenila pol" ja sam propala u zemlju, pa sam priznala da jesam. On mi je rekao da će se javiti sutra, rekla sam ako hoće s nama kući, hajde i on ode...Na pola puta, on meni šalje poruke: "Je l' si stigla kući? Kada dođeš javi mi se", kada sam stigla kući nisam se javila...On je meni rekao da je ispričao svojoj tetki, meni nije bilo svejedno. Do ujutru smo pričali, ja sam plakala, nije mi bilo svejedno. On je meni sutra rekao da dolazi po mene - pričala je Ana.

- Može da ostane trudna, ona ima i matericu i jajnike - rekao je voditelj.

- Kada sam došao kući, ja sam joj rekao da sam se vratio, ali sam joj rekao da me pusti da se naviknem dva, tri dana. Mojima u početku nije bilo svejedno, ali sam im rekao da ja imam 30 godina i da ja mogu da radim sa svojim životom šta hoću i to je to - rekao je Stefan.

- Vi se ne pazite i rekli ste da ću ja raditi test za trudnoću - rekao je Milan.

Autor: Nikola Žugić