On je u MINUS FAZI, ima CRNE MISLI: Šok oglašavanje Indi Aradinović - Iznela sav PRLJAV VEŠ o Zoranu Marjanoviću nakon raskida!

Pevačica Indi Aradinović i kompozitor Zoran Marjanović su raskinuli.

Indi Aradinović je saznala da joj je Zoran Marjanović radio iza leđa i za to je dobila dokaz, o čemu se naširoko priča, a sad je iznela još detalja.

- Ja dolazim kao jedna razočarana osoba. I dalje stojim iza onoga što sam mu rekla da ga nikada neću izdati, prodati, ogovarati i olajavati i reći što nije istina, naravno samo što je istina. Naravno, do one mere koja ne ugrožava nečiju ličnost, a on je potcenio moju ličnost, inteligenciju i empatičnost i dobrotu i izdao naše prijateljstvo. Za mene je dvolična ličnost, neću da ga vređam da kažem podvojena, ja ga ni u jednom slučaju ovde ne vređam, nemam neko loše mišljenje lično prema njemu, kao njemu isključivo pričam kakav je bio prema meni. A kako je ispao prema meni tako bi i prema nekoj drugoj. Ja sam neko ko se služi istinom, vi znate da sam ratnica, a ratnici idu u boj samo sa istinom. Ja nikada nisam bila fejk, to vam je poznato. Zato se često mediji i ja ne družimo, jer ja nisam tu samo da bi bilo rekla-kazala, već kad imam neku ozbiljnu priču. Ovo nije problem, ovo je moj život koji ja delim sa vama, bio bi problem da ja nisam ovako odreagovala, ostalo bi nešto nedorečeno i da ja živim u znaku pitanja da li će me on uceniti za pesmu, kao što je pijan ucenjivao... Da li je mislio ili ne... Ne zanima me. Pazi kako piješ usred posta. Čemu to vređanje, mislim za jogurt, kefir... Pokvarena dva kefira. Dno dna. Za njega posle svega imam da kažem sve najlepše, mislim najlepše... Želim mu sve najbolje, ali nemam da kažem najlepše šta je meni priredio - rekla je Indi.

- Bili smo u nekoj kombinaciji dva, tri meseca i posle, kad smo se rastali, kada me to više nije interesovalo, ostali smo dobri prijatelji. Nismo se nikad ni sastavljali. On je i pre bio ozbiljan, to što ja nisam htela ozbiljno to je nešto drugo. Zašto je došlo do ucena? Pa, to morate njega da pitate. Ne znam ne bih da ulazim u njegovu glavu, ali mislim da je to bilo što nisam htela neku dubiozu. Na kraju krajeva što on nije dokazao svoje delo, imali smo dogovor da imamo pola albuma do kraja marta - aprila meseca, ako ne i ceo album. Da se vratim na suštinu priče... Nisam ovde da objašnjavam da li smo imali nešto, već da kažem da sam licem i delom bila uz njega, što on nije uzvratio i pokazao da je bio uz mene, on je pokazao pravo lice kroz te poruke gde nije sanjao da će to doći do mene, ali sanjao ni u snu! Bog je veliki, Bog voli sve ljude, ali ovaj put je odabrao mene da otkrijem istinu. I hvala mu - dodala je pevačica.

- Mi smo tu jedan drugog iskoristili svesno, mi nismo mala deca, već odrasli ljudi. Neke stvari smo svesno uradili, neke nesvesno, javne smo ličnosti, ali doneo je i on meni medijske pažnje, prašine, njegovo ime i sudbina, prošlost... I naš sudbinski spoj pre dvadeset godina i cela sudbinska priča, naravno da nikada nismo imali ništa pre toga i toga se držimo i dalje. On je malo skrenuo s puta zbog svojih nekih problema ili što više nisam želela da budem deo njegovog života kao do tada, davala sam se svim srcem, više njemu nego sebi. Ja ne prebacujem, jer ja kad drugima dajem meni Bog daje. Tako da te priče o kefiru pokvarenom dve nedelje... Ogovaranje moje sestre Edite, šta je ona, kao da je njega neko pitao za mišljenje, a kad ga pitaš za mišljenje nigde mišljenja, iskreno - sve neiskreno. E pa ako ćeš da pričaš onda ćemo da pričamo... - navela je Indi.

- Posle ovoga planovi idu u drugom smeru, znači nema više tih planova sa njim, jer ja zaista ne želim da on bude deo moje saradnje i deo mene, da mi crpi energiju, da se ja nerviram, razmišljam da li će biti u plus ili minus fazi, a kad je u minus fazi ne možemo da sarađujemo, onda nije raspoložen, ima neke crne misli, ako je u plus... Ne mogu zaista te promene raspoloženja da pratim i onda sam morala da amputiram taj odnos, nažalost on je to učinio lažima koji su došli do mene, a ja sam na zdrav način amputirala - zaključila je ona za "Telegraf".

Zoran tvrdi da mu nije platila pesme! - Prebacio sam lopticu u drugi teren. Bolje neka me pljuju za navodnu varijantu sa ovom (Indi, prim. aut) nego da vrše onaj drugi pritisak, koji nije dobar za mene. Malo sam se vodio svojom izrekom neprijatelja pusti da te udara tamo gde te najmanje boli. Šta njih boli kad si tu, a ne mogu ti ništa. Kažem ti, neka puca gde mene najmanje boli u te afere, a ljudi su samo jedna masa plastelinska bezumna kao amebe jednoćelijske...Do osmog marta, koliko sam skapirao, ona je prodata, a nije mi telefon pozvonio. Ona već sada hoće i ove druge pesme, i ovo i ono. Stani, sele, uhvati se za džep. Lako ja odem u studio bilo gde u gradu i završim ti - kaže on, prenosio je "Kurir".

Autor: Nikola Žugić