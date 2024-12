Aleksandra Radović nikad žustrije osolila po mlađim kolegama: Mora da postoji odgovornost, ne znam da li su...

Pop pevačica Aleksandra Radović kaže da njene mlađe kolege treba da povedu više računa o tome šta izgovaraju i o čemu pevaju u svojim pesmama, kao i da mnogi daju loš primer omladini svojim tekstovima.

Aleksandra Radović je ispričala da razni žanrovi treba da nastaju i da uplivavaju u muziku, ali da će oni verni pravom pop zvuku to od nje uvek moći da čuju.

- Da se razumemo odmah na početku, nisam za to da se kritikuje bilo koji žanr, u muzici i treba da se menjaju takve stvari, menjaju se i vremena, ali naravno da za pop muziku i kvalitetan zvuk uvek ima mesta. Publika dođe do njega i on do publike. Što se tiče pesama koje pevaju mlađe kolege, treba da postoji odgovornost - rekla je pevačica, pa je dodala:

- Pevači treba da vode računa o čemu pevaju, daju baš loš primer omladini zbog nekih tema o kojima se peva u tekstovima.

Ovakva deca dolaze kod nje u školu pevanja

Aleksandra je potom rekla da se jednim delom trudi da svojim učenicima u školi pevanja formira muzički ukus, ali samo do neke granice.

- Sigurna sam da ono što radimo u mojoj školi utiče na to kako neko formira muzički ukus, ali mislim da kod mene mnogo dece sa njim već dolazi - objašnjava pevačica.

Autor: Nikola Žugić