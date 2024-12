Žena Sergeja Ćetkovića u HALJINI SA ŠLJOKICAMA SPREMA SLAVU! Prži lignje, Knez peva: Ti si jedina u Srbiji koja to radi (FOTO)

Pevač Sergej Ćetković i njegova supruga Kristina okupili su prijatelje i njegove kolege kako bi proslavili krsnu slavu Svetog Nikolu.

Sergejeva supruga, Kristina je pripremala hranu kada su gosti stigli. Ona je najpre rešila da se dotera, pa onda da uđe u kuhinju. Tako je Kristina, dok je pržila lignje, to činila u zlatnoj haljini sa šljokicama, skroz našminkana i sa frizurom.

- Mislim da si jedina koja dočekuje goste i kuva u šljokicama u Srbiji - rekla joj je Vesna Dedić dok je snimala Kristinu kako sprema, a ona joj je na to odgovorila:

- Uparila sam šerpu i haljinu.

Očekivano, na slavi kod pevača nije manjkalo ni dobre muzike, pa su tako zapevali Nenad Knežević Knez, Aleksandra Radović, kao i sam domaćin.

Kao dete pisao muziku

Sergej nam je otkrio i šta je bio okidač da krene putem muzike.

- Pisao sam ja još kao dete, vrlo rano sam pokazao talenat za muziku, pevao sam u horovima, imali smo tada i najmlađu grupu u bivšoj Jugoslaviji. Kada upoznaš neke ljude, dobiješ priliku da budeš za istim stolom sa Dinom Merlinom, Crvenom jabukom, sa grupama koje su tom trenutku bile kao one koje gledamo kao u Boga. Kada vidiš kako muzika deluje na ljude, onda to počne da te radi. Mnogo nas dobije ovu priliku, ali malo nas izdrži na tom putu i bude zahvalan za svaki trenutak, a ja se trudim da svih ovih godina stavim publiku ispred sebe. Nikad nisam rekao “ja, ja”. To nije deo mog bića, da nije publike, ne bi bilo ni mene, to je ono što me uvek vraća u realnost - kaže on.

