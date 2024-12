STIGAO I PRIJIN KUM U ARENU: Aco Pejović u pratnji žene i ćerke došao da podrži Aleksandru, njegova naslednica zablistala (FOTO+VIDEO)

Pevačica Aleksandra Prijović, megaregionalna muzička zvezda, u Beogradskoj areni 28. septembra 2023. godine započela je turneju "Od istoka do zapada", gde će je i večeras završiti poslednjim koncertom, na kom se našla i ekipa portala Pink.rs

Među prvima stigao je Aleksandrin otac Nedeljko sa Prijinom maćehom Lelom, koji su doveli njenog sina Aleksandra, a takođe, došla je Prijina mama Borka, koja nije krila ponos na svoju ćerku

Od Aleksandrinih koleginica, među prvima se pojavila pevačica Andreana Čekić

Takođe, u arenu je pristigao i pevač Aco Pejović, koji je došao u pratnji supruge Biljane i jednom od tri prelepe naslednice koju su dobili u braku. Naime, Aco je bio gost i na nekim od koncerata u okviru ove turneje, s obzirom na to da on i Aleksandra imaju duet koji nosi naziv "Litar vina litar krvi", a i s obzirom na to da je Aca njen venčani kum.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Podsetimo, turneju "Od istoka do zapada" je započela 28. septembra 2023. godine u Beogradskoj areni, a u okviru ove turneje održala je ukupno 63 koncerata u većim gradovima u državama jugoistočne Evrope, među kojima su: Sarajevo, Niš, Zagreb, Kragujevac, Banja Luka, Novi Sad, Rijeka, Podgorica, Ljubljana i Split, ali i u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji i Čikagu u SAD. Prijovićeva je postala prvi regionalni izvođač koji je uspeo da rasproda nekoliko uzastopnih koncerata u najvećim koncertnim dvoranama u svim većim gradovima zemalja jugoistočne Evrope. Kada je na godišnjicu prvog koncerta u Beogradskoj areni otkrila da će turneju završiti večerašnjim koncertom, karte su bile rasprodate za svega jedan dan.

