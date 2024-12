Nesvakidašnje izdanje Darka Lazića: Ovakvog ga još niste videli, a za sve je zaslužna ONA (FOTO)

Darko Lazić je nakon sada već tradicionalne fotografije sa kumom Andreanom Čekić ispred jelke, nedavno objavio i porodičnu sliku sa suprugom Katarinom i malenom Srnom.

Katarina je na svom Instagrama sada pokazala kako pevač uživa sa ćerkicom dok je hrani i raznežila sve.

Darko je pokazala u potpuno nesvakidašnjem izdanju i objavila sliku gde nosi identičnu prazničnu pidžamicu kao i njegova mezimica Srna.

Malena princeza je uživala u obroku sa svojim tatom, dok je novopečena mama uživala u prizoru koji je ovekovečila i objavila na Instagramu.

Podsetimo, Darko je nedavno otkrio da ga čeka još jedna operacija.

Ja jesam nabacio kilograme. Oni su trebali da mi operišu jetru, a ne želudac. Omašili su organ. Nabacio sam višak kilograma zato što sam malo više pio, ali sam sada izbacio alkohol, pa sve to polako spada. Sa hranom nemam problem, jedem dovoljno, krenuo sam i sa treninzima. Verujem da će do leta to biti odlično. Hoću da idem na jednu operaciju, hoću da idem na operaciju nosa. Devijaciju i krajnike da operišem. To želim - izjavio je Lazić.

Autor: N.B.