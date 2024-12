Naša glumica iznela nepoznate detalje iz privatnog života: Otkrila kakva je kada je neko poverdi!

Glumica Nataša Ninković uživa u braku sa biznismenom Nenadom Šarencem, sa kojim ima blizance Luku i Matiju.

Nataša Ninković ne voli da previše govori o privatnom životu, a sada je otkrila kakva je ona kada je kamere ugase.

- Mnogo sam zeznuta kada me povrediš, ali nisam za neke sitne stvari, to mi nije bitno. Impulsivna jesam, ali nisam svađalica, nisam ni “džangrizava”. To ne volim. Za krupnije stvari sam jako zahtevna - iskreno je rekla glumica za "Unu"

O braku

Podsetimo, Nataša je svojevremeno u intervjuu za "Blic" iskreno govorila o braku.

- Bila sam klinka i u početku brak sam tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem sa mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake - rekla je glumica svojevremeno domaćim medijima, a za Nenada se udala kada je imala 25 godina.

- Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti - dodala je glumica tada.

Autor: N.B.