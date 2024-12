Značenje tetovaža na telu Zorana Marjanovića će vas ostaviti bez teksta: Jedna LEDI KRV U ŽILAMA, dok je druga posvećena UBIJENOJ Jeleni!

Zoran Marjanović, suprug ubijene pevačice Jelene Marjanović često izaziva veliku pažnju javnosti, a ovog leta dosta se pisalo o njegovoj emotivnoj vezi sa pevačicom Indirom Indi Aradinović.

Zoran je po svemu sudeći veliki ljubitelj tetovaža, ima ih dosta na svom telu, a neke od njih šokiraju.

Najvidljivije i najupečatljivije su one na licu i vratu. On na licu ima krilo anđela, dok na vratu ima zmaja.

Naime, kako je ranije govorio Marjanović za domaće medije, red zmajeva simbolizuje pobedu Svetog Đorđa nad aždajom, odnosno pobedu dobra nad svim zlim.

Generalno, na Zapadu zmajevi često simbolizuju snagu i bogatstvo, a na njih se gleda kao na destruktivnu silu, a ponekad i na čuvara. Sa druge strane, Japanci smatraju da su zmajevi velikodušni i da su zaduženi da čine dobro za čovečanstvo.

Ukoliko je zmaj potpuno crn, kao što je to slučaj kod Zorana, na mnogim stranicama može da se pročita kako on tada predstavlja inkarnirano zlo. Oni rade kriminalne radne, otimaju i kradu, a sve to obavijeni mrakom, pa zato važe za vrlo okrutna stvorenja. U Kini, crni zmajevi izazivaju oluje i gromove kada se međusobno bore za prevlast na nebu.

Osim ove, Marjanović je svoje telo ukrasio i drugim, patriotskim i religijskim tetovažama - Krilo anđela na licu! Tako na jednom ramenu ima srpskog viteza, a na desnom srpski grb, a ispod njega škorpiona. Marjanović je i na jagodici, tik ispod desnog oka istetovirao krilo anđela, a kako je pre nekoliko godina rekao, ono je posvećeno njegovoj supruzi Jeleni i predstavlja gubitak voljene osobe i neprolaznu tugu za njom.

