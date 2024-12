Poslednje Prijino oglašavanje pred odlazak u ILEGALU: Otvorila dušu i o Filipu, pa priznala: Publika mora da se odmori od mene, bilo me je PREVIŠE...

Aleksandra Prijović održala je spektakularni koncert u Beogradskoj areni pred 25.000 ljudi. Ovo je bio njen poslednji nastup u okviru velike i uspešne turneje "Od istoka do zapada", koja je trajala proteklih 15 meseci i u kojoj je oborila sve rekorde posećenosti za svaki od 63 koncerta.

Popularna Prija je nakon nastupa u Beogradu, odakle je sve i počelo prošle godine, sumirala utiske za Kurir. Ovom prilikom dala nam je i poslednji intervju pre povlačenja iz medija na duži vremenski period.

- Jako mi je bilo lepo. Sad kad sam silazila s bine, pitali su me da li sam umorna, a ja bih sve mogla iz početka. Eto, završila se i turneja. Žao mi je što je gotova turneja, ovo je bio 63. koncert po redu.

Deluje kao da si na ivici da opet zaplačeš. Na bini nisi puno plakala, dobro si se držala.

- Plakala sam ja mnogo dok me kamere nisu snimale. Laza šminker mi je na kraju rekao da se saberem jer mi je deset puta skidao šminku. Kad sam malo došla sebi, došao je i Filip, koji mi je doneo buket sa emotivnom porukom. Kad sam to videla, plače on, plačem ja. Filip je najviše verovao u mene. Ovo je njegov uspeh koliko i moj. Tako da sam ja plakala ceo dan i zato nisam toliko plakala na bini. Emotivno je, ali ne može ni ova turneja da traje večno. Idemo dalje.

Šta ti je Filip rekao pred izlazak na binu?

- Da pokidam.

Tvoji baka, deka, mama i tata su mi rekli da večeras imaju veću tremu nego pred tvoj prvi koncert u Areni prošle godine.

- Da. Svi smo imali toliku neku tremu, ne mogu to da ti objasnim. Bukvalno od jutra, i to cela porodica, pa i ja s njima. Ali sve je prošlo kako treba.

Koji trenutak na ovoj turneji pamtiš kao najemotivniji?

- Jako mi je teško da izdvojim, zato što svaki grad i država imaju neku svoju emociju i priču. Uvek je drugačiji doživljaj na svakom koncertu pa je jako teško to izdvojiti. Ipak, uvek je onaj prvi poseban. Nikad neću zaboraviti trenutak kad je trebalo da ovde u Beogradu prvi put izađem na binu.

Da li je bilo nekih teških trenutaka? Znam da si često pevala i bolesna.

- Jesam, ali sam to izdržala. Bitno je da je bilo lepo. Ja sam davala uvek svoj maksimum, a sutra kako bude.

Emotivno je bilo i tvoje obraćanje Filipovoj majci Zorici s bine.

- Reći ću ti nešto što možda nisi znao. Potrudila sam se da na svakom koncertu ispoštujem svakog svog gosta, moje prijatelje i ljude koje poznajem i da im obezbedim lepa mesta. Ja na svakom koncertu znam gde ko sedi i u kom pravcu da gledam. Uvek mi je to najemotivnije, kad vidim svoju porodicu i svoje najbliže kako su srećni i ponosni.

Na binu si došla šetajući kroz publiku.

- To je bila ideja još za prvi koncert i toliko smo želeli da to uradimo, ali je navodno bilo nemoguće. Filip i ja smo danima unazad pričali o tome, baš sam to htela. Kad sam danas došla na probu, rekli su mi da to ne može. Rekla sam im da skidaju ograde, da se ja penjem gore kako god i da me ništa ne zanima. To mi je bila želja - da dođem iz publike.

Zašto samo jedan oproštajni koncert u Beogradu? Mogla su najmanje dva.

- Što, kao alava sam, pa mi nije dosta? To su mi mnogi zamerili, ali sam htela da se vratim tim putem kojim sam i pošla. Ako je poslednji koncert, ne mogu da pevam tri puta.

Da li si se čula s Brenom?

- Brena mi je poslala poruku pre nego što sam došla ovde. Rekla sam joj da imam neverovatnu tremu. Ona mi je odmah poslala glasovnu poruku. Njena poruka mi je jako značila. Rekla mi je: "Pa čekaj, toliko koncerata... Ajde samo napred i razvali večeras!"

Kako ćeš proslaviti ovaj ogromni uspeh kad posle svega dođeš kući?

- Zagrliću Filipa i Akija. Ovde je i moja porodica pa ćemo svi proslaviti kod kuće.

Ideš na zasluženi odmor i u medijsku ilegalu. Kad možemo da očekujemo tvoj povratak na scenu?

- Ne znam. Moram malo da se odmorim i da se publika odmori od mene. Bilo me je previše i vreme je da budem malo s porodicom i da malo putujem. U međuvremenu ću raditi i na novim pesmama. Neće biti do leta. Posle toga, ako bog da, možda i neka nova turneja.

Autor: Nikola Žugić