Nisam imao novca za hleb, ali bukvalno: Zvezdu Granda život nije mazio, bio na samom RUBU EGZISTENCIJE

Pevač Hanad Džehverović predstavio se milionima gledalaca u takmičenju "Zvezde Granda", a pre nego što je počeo da se bavi muzikom život mu nimalo nije bio lak.

Pored školovanja i rada s bendom, pevač je i konobarisao samo kako bi mogao da živi bez finansijske pomoći majke. Hanad je čak išao je od lokala do lokala kako bi uspeo da dogovori sa gazdama lokala da sa bendom svira za džabe.

- Danas često čujem one koji počinju da se bave muzikom da neće da pevaju ispod neke cene, meni to nije bilo na početku važno uopšte. Nije me bilo sramota da idem od lokala do lokala samo da nas angažuju. Sećam se da smo dogovorili sa gazdom lokala i rekli mu da sviramo samo rokenrol, i to je trajalo godinu dana. Potom nam je prišao i rekao da ubacimo malo i narodne muzike, odlučili smo da ubacimo nešto što je nama blisko, nešto od Pejovića i Lukasa. I tada sam dobio prvi bakšiš i bilo mi je jasno da moram da menjam repertoar, ako želim da živim od muzike– ispričao je Hanad, nekadašnji učesnik "Zvezda Granda".

- Bilo je dana kada nisam imao novca da kupim hleb, bukvalno. Da se razumemo, mogao sam od majke da tražim, ali želeo sam da potpuno budem samostalan. Znate, ja sam tradicionalan, verujem da je muškarac taj koji treba da doprinosi. Bilo je teških trenutaka, ali nisam želeo da odustanem.

