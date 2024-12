Radiša Trajković, naš slavni folker poznatiji kao Đani, u podkastu "Bez ljutnje molim sa Gordanom Uzelac", progovorio je po dolasku u Beograd sa Slađom Trajković, suprugom i dvoje dece!

Novi gost podkasta u okviru nove ere portala Pink.rs, "Bez ljutnje molim" novinarke Gordane Uzelac, Radiša Trajković Đani, u velikoj ispovesti progovorio je o odnosu sa svojom suprugom Slađom Trajković, decom, počecima u karijeri, ali i o epitetu koji ima godinama unazad, a to je "kralj bakšiša".

Kako je Đani istakao, prvi album računa kao da nije ni izbacio, ali da mu je jedno gostovanje na "ZAM" televiziji promenilo život iz korena.

- Taj prvi album kao da nisam izbacio, nisam čak bio ni u jednoj emisiji na RTS-u... Kada sam '97 godine uradio sa Kemišem drugi album, zahvaljujem mu se i dan-danas od srca, uradio mi je mnoge pesme, ceo album je hit, a on je bio urednik RTS-a i tada mi je rekao: "Jesam ja urednik, ali ti sa ovim albumom moraš da ideš u ZAM". Nikada ne mogu da zaboravim, kada sam snimio pesmu "Ja stalno pijem", prvi put sam se pojavio na televiziji "ZAM", sledeće nedelje drugo emitovanje, šta sam ja radio?! Ja sam ceo život svadbe pevao, uđeš u šator, 60 stepeni da padneš u nesvest. Zvoni meni telefon, kaže meni: "Ovde Ostoja iz okoline Beča...Dobio sam telefon iz ZAM-a", a ja sam čuo Keman Aladžić, valjda me je neko zvao za tezgu, tada se radilo petak, subota i nedelja. I mene zove čovek: "Je l' si slobodan, je l' bi mogao da pevaš idući vikend kod nas?", ja kažem: "Naravno, 3.000 i avionska karta", oni kažu da im odgovara i da će da mi jave. Vidim da mi je poznat glas, mislio sam da je neka zaj*bancija, kaže mi Slađa: "Trebao si manje para da tražiš", čovek me sutradan zove: "Brate, izvini, nisam ti ostavio telefon, daj mi broj pasoša, da ti pošaljem kartu avionsku, čeka te u ZAM-u", ja odradio to, puna kafana, bakšiša koliko hoćeš. Ja sam bio lepak za to! Bilo je ceo život šator, udri, pevaj do zore, ko te je šta pitao, a ne sada dolaze pevači: "Mogu da pevam dva bloka po 45 minuta i ćao". Mladost, mogao sam da izdržim i da radim...Ja idući vikend ponovo napravim ludnicu, i tako mi je tada krenulo i od tada nikada nemam slobodan vikend. - rekao je Đani, a onda je progovorio o doseljenju u Beograd sa decom i Slađom:

Da, mučio sam se ozbljino. Ja sam '99 godine prvo napravio kuću ocu i majici, a sa dvoje dece sam bio podstanar. Bio sam vezan, okej, nisam morao, ali se svako prvo pobrine za svoju porodicu, pa pomogne roditeljima. Ja sam prvo, znam da su izbegli...Nismo prodali kuću na Kosovu, imam braću i stričeve, dole i ne idem, znaš kad su svi od drugova i rodbine, svi su po Srbiji. Dosta te rodbine moje radi dole i tako...Kada su izbegli moji, imao sam pokojnog strica, uvek sam živeo tako, daleko bilo da uzmem na kamatu i Slađa nađe neki stan na Konjarniku, ali mi fali 20-30 hiljada. Kaže meni Slađa: "Što ne pitaš strica?", ja ga zovem, on mi kaže: "Moraš da mi platiš kamatu jedan odsto". Kupili smo stan, posle toga, ja nešto na Mirijevu, kum moj imao neku zemlju, pitao me da li hoću da uzmem pet ari, ja kažem da nemam para, kaže mi on da ću mu dati. Ja bager, krećem kuću da pravim, ja kažem Slađi da dođe da vidi kako pravimo kuću, ona kaže: "Ti si budala, praviš cirkus, kakva kuća", pa je onda krenulo temelj, radnici, ja sam radio vikendima, radio sam te romske slave, puno para i puno posla. Dva dana Milano, dva dana Pariz, Cirih i to vidi...Kada sam počeo da pevam u Parizu nisam video Ajfelov toranj dve godine.

Autor: Nikola Žugić