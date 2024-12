Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, voditelji Joca novinar i Stefan Kandić Kendi ugostili su bivšu učesnicu rijalitija "Zadruga" i voditeljku RED televizije, Kristinu Spalević, koja je na samom početku prokomentarisala učešće Kristijana Golubovića.

- Sad kako su bile neke priče potencijalne oko Kristijana i oko prevare, sada me zovu žene i viču mi: "Nemoj Kristina..." - rekla je Kristina, te je otkrila kako gleda na Kristijanovo učešće na "Farmi 8" i spajanje sa raznim ukućankama:

- Sve zavisi od dana, sata i momenta. Nekada sam u fazonu: "Lupate gluposti, ne dotiče me", a nekada sam odreagujem, da sam u prilici da sam ispred njega, odreagovala bih burno. Sada sam nekako potpuno mirna, da nije "Ambara", ne bih ni gledala (smeh). I da je nešto na pola, preskočila bih ogradu. I on je par puta rekao: "Da je nešto, Kristina bi ušla bagerom", to je istina. Jednom me je iznervirao, otišao je u kuću koju renoviramo i rekla sam: "Je l' moguće da se ja nerviram, a da on spava?", tada sam rekla neću. Ja uzmem taksi, sada ću da ga prevarim da uzmem nešto iz kola, i da zapalim za kola. Ja kažem: "Daj mi ključeve da uzmem nešto iz kola", ja sam preskočila tu ogradu koja nije mala, sela sam u kola i otišla sa autom...Bilo je situacija koje su me jako nervirale i bila sam na ivici da eksplodiram. Nemam sumnju u njega, ali ceo život pričam ženama: "Nemoj da mislite da vas vaš ne bi prevario", pa onda sam razmišljala: "Ako je nekoga sa mnom, što ne bi i mene?", ali na kraju ipak ništa - dodala je Kristina, a onda je otkrila koja devojka ju je najviše iznervirala u nabacivanju Kristijanu:

Mene je blam da izgovorim to ime, diskvalifikovana Dušica, šućmurasta nešto, senf i jaje boja. Jakšićka kada je ušla, ljudi su komentarisali kako imamo sličnosti i moja pojava koja je bila u "Zadruzi", ali kada se približiš, hajde realno da pričamo sada, znam da me Kristijan nenormalno voli, njegove priče i ostalo, što nije imao sa njegovom ženom, ne vidim nikoga kao konkurenciju za sebe! Tu gde ja dajem maksimum, znam da nemam konkurenciju, a ovde dajem maksimum. Tako da, bila je jedna situacija, nisam znala da li da verujem svojim očima. Oni su sedeli za stolom i nešto je Kristijan pričao sa njom. Kada god se posvađaju, ona priča da je on debeo, mator, a posle tri sata plače i priča mu kako želi da ga ljubi. Pazi, to je tri sata razlike. Kristijan priča sa njom i stavi joj ruku na butine, klizi lepo gore-dole, ja kažem: "Šta je ovo, ne mogu da verujem šta gledam?"...Užasan je osećaj, to je potpuno neočekivano. Znam Kristijanov ego, mislila sam da je hteo da je namesti, jer priča kako je ružan, debeo i mator. To se na kraju i ispostavilo, nije bilo nimalo prijatno...Krenuli su tračevi po gradu da bi Kiki malo Kiki.

Autor: Nikola Žugić