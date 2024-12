U PONOĆ ĆU NAJLEPŠU PORUKU POSLATI SVOJOJ DEVOJCI! Haris Džinović progovorio o ljubavi i deci: Kan je tu, a Đina...

Otkrio je planove za Novu godinu, kao i detalje o ljubavi.

Legendarni pevač Haris Džinović večeras će održati veliki solistički koncert u Sava Centru. Iako je u Beograd zahvatila velika snežna oluja, verni fanovi pevača več su napunili halu do poslednjeg mesta, a Haris je za Kurir podelio kako se oseća nekoliko minuta pred izlazak na binu.

- Tresem se... Nemam tremu, imam odgovornost. Da li sam imao rituale? Četiri sata sam dubio na glavi - našalio se Haris, vidno raspoložen, a potom otkrio da li je koja čašica žestine uticala na njegovu opuštenost:

- Pred, a i za vreme koncerta. Meni prija crni "Džoni Voker" pre koncerta, a i za vreme koncerta, što će se i večeras desiti.

U prvom redu naći će se njegova mlada koleginica koja je javno izrazila simpatije prema Džinoviću, a on je prokomentarisao da je otvoren za sve zainteresovane mlade dame.

- Kan će biti među publikom sa devojkom, a Đina verovatno ima preča posla.

Haris je, najpre, istakao da je spreman za nastup u Beogradu, a mi smo ga pitali koga će poljubiti u ponoć, za doček 2025. godine.

- Poljubiću mikrofon u ponoć, on me nikada nije izdao! Najlepše poruke ću poslati mojoj dragoj devojci, a to je muzika. Ja se nikada nisam ljubio za Novu godinu, niti rođendane, osim kada moram, meni to ne predstavlja ništa. U ponoć ću poželeti sve što i prošlih godina. Miran i stabilan život kakav čovek današnjice zaslužuje. Bože zdravlja i malo para ne bi bilo na odmet!

Autor: M.K.