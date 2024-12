Nisam želela da patetišem, ali... Dušica Jakovljević otkrila detalje sa gala proslave punoletstva svoje naslednice! Evo kako je sve proteklo!

Anđeline drugarice su joj prilazile na proslavi kako bi joj čestitale na tome u kakvu devojku je njena ćerka izrasla

Voditeljka Dušica Jakovljević proslavila je ćerki Anđeli 18. rođendan, a sada se oglasila i otkrila kako je sve proteklo. Dušica nije krila koliko je ponosna na ćerku, a kako kaže, Anđeline drugarice su joj prilazile na proslavi kako bi joj čestitale na tome u kakvu devojku je njena ćerka izrasla.

- Rođendan je protekao sjajno, baš je bilo divno. Iz lokala gde smo slavili kažu da su ceo sledeći dan prepričavali koliko je bilo dobro. Nije trajalo do jutra, ja sam otišla kuću, a ona je sa prijateljima nastavila dalje. Oni su stvarno najbolji. To su jedni divni, mladi ljudi sa kojima se Anđela druži, oduševili su me. Drugarice njene su mi prilazile i čestitale, rekle su mi: "Svaka čast, Anđela je jedna od najvaspitanijih u gradu", ja sam preponosna - rekla je Dušica na početku.

- Anđela nije htela da na proslavi patetišem, ali sam održala kratak govor. Ispričala sam anegdotu kada je bila mala, rekla sam da sam danas svesna da sam uradila dobar posao i poželela im da se lepo provedu - kazala je ona.

- Ne volim o tome da pričam, poklonila sam joj divan kraj ove godine, ovo je definitivno naša godina, bitno je da smo svi srećni - iskrena je Dušica.

- Anđela nije zahtevna, ona je najjednostavnije dete na svetu. Vrlo zna kako da raspodeli svoje obaveze, uči jako mnogo za prijemni. Decu sam uvek vaspitavala da razmišljaju svojom glavom i da se odnos bazira na poverenju. Uvek sam govorila da drugačije ne umem - zaključila je Dušica.

Autor: S.Z.