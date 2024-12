Žao mi je što nisam mogla sliku da unesem: Milica sa Stefanom podelila sve detalje, ne krije koliko mu je zahvalna! (VIDEO)

Njegovo mišljenje joj se najviše dopalo!

Milica Veličković pozvala je Stefana Karića da razgovaraju u sobi za rehabilitaciju.

- Ja sam tebi rekla da pitaš, jer ja imam milion stvari koje sam zaboravila - rekla je Milica.

- Glupo mi je da se namećeš. Drago mi je da si skupila hrabrost, svaka ti čast - govorio je on.

- Nisam htela, ali kad je bio poziv glas mi je drhtao, a znam da imam minut da kažem bitne stvari. Ja njega u životu ne bih pogledala. Nisam budala, nisam htela da dođem dok su me očekivali. Meni je sad doktor to odbrio. Rekao si da ne bi mogao da budeš sa devojkom sa kojom ne znaš kako je izgledala, žao mi je što nisam mogla sliku da unesem. To je krenulo posle tri dana. Svi su ćutali kao teletabisi - govorila je Milica.

- Kad su rekli da si znala gde ga puštaš, taj momenat i je bio... - dodao je Karić.

- Pa i ti si bio zauzet u petici, a on je čekao dete koje je u stomaku. Sve što ja gledam utiče na dete. Rekla sam da mu dere nije dobro, a vama priča o kamatama - govorila je Milica.

Autor: A. Nikolić