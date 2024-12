Šaban i Jašar su bili protiv te pesme! Đani otkrio koji album ga je vinuo u visine: Tada su svi znali ko sam (VIDEO)

Otvorio dušu!

Novi gost podkasta u okviru nove ere portala Pink.rs, "Bez ljutnje molim" novinarke Gordane Uzelac, Radiša Trajković Đani, u velikoj ispovesti progovorio je o odnosu sa svojom suprugom Slađom Trajković, decom, počecima u karijeri, ali i o epitetu koji ima godinama unazad, a to je "kralj bakšiša".

Đani je progovorio o svojim pesmama i koliko je teško danas naći dobru pesmu:

- Teško je naći dobru pesmu, ali moje pesme traje. Skoro mi se desilo da su neki klinci pevali moju pesmu "Sam sam" i da su mi rekli da mi je nova pesma super, a pesma starija od njih - rekao je Đani pa je otkrio koju pesmu mu je žao što nije snimio:

- Braja je napisao "Sve mi tvoje nedostaje" i nudio je Mitru Miriću, ali on nije hteo, pa sam je ja snimio. Ja sam tu pesmu snimio i pustio je pokojnom Šabanu, koji je rekao da to nije za mene, jer ja sam klasičan narodnjak, Jašar mi je isto to rekao. međutim Braja mi je rekao da ću ja uvek pevati svadbe, ali da moraju ljudi da me znaju u Beogradu i snimio sam je teška srca, ali to je gorelo, Sve mi tvoje nedostaje, Balkanac, to je bilo ludilo, i promenili su mi život svi su me zanli i u Beogradu - rekao je Đani.

Đani je potom otkrio da li je zadovoljan svojim životom:

- Jesam, zadovoljan sam svojom porodicom, decom, unucima, sa Slađom sam skoro trideset godina. IMali smo mi čarke zbog dece, ili posle nastupa, ja, Vanesa, Goca Božinovska, Zlata, Marina Živković stalno naša plesna grupa, do jutra pevamo tu i uživamo. - rekao je Đani pa je otkrio šta radi kada danas dođe sa nastupa:

- Uzmem pročitam nešto, popijem pivce i kuliram sam sa sobom, nekada mi Slađa pravi društvo i legnemo da spavamo.

Autor: N.B.