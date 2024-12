Sanjala sam o ovome kao devojčica... Jelena Rozga u suzama održala govor, evo šta je poručila svojoj publici

Pevačica Jelena Rozga večeras u Sava Centru održava dugonajavljivani koncert, a na početku je održala emotivan govor.

Jelena Rozga se, nakon što je otvorila koncert pesmom "Cirkus", obratila publici i otkrila da ima veliku tremu, bez obzira na to što je iskusna pevačica sa puno nastupa iza sebe.

- Koliko tremu imam... Hvala na ovakvom dočeku. Znate, nekada sam bila mala devojčica koja je sanjala o Sava Centru i evo me, tu sam večeras. Ne bih bila ovde večeras da nema vas i hvala vam do neba što mi sve ove godine dajete ljubav i ogromnu podršku. Zahvaliću vam na najbolji način, a to je pesmom. Večeras ću, kao i uvek, dati sve od sebe, a vama želim da pevate i da ne sedite toliko. 'Ajmo svi na noge! Hvala vam još jednom što ste došli! - rekla je Rozga u suzama.

