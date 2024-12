Što da plaćam haljinu 100 evra, kad ima za 2.000 dinara kod kineza: Naša pevačica progovorila o kritikama na račun njenog stajlinga!

Pevačica Rada Manojlović i njena porodica okupili su letos sve meštane njenog rodnog mesta Četereže kako bi prisustvovali postavljaju spomenika i obeležavanju praznika.

Rada Manojlović se tada pojavila u dugoj beloj haljini, pa je zapevala komšijama koje su je sve vreme grlile.

- Stajling je spreman za svadbu, šalim se. Nisam znala šta da obučem jer imam samo miniće i nije bilo prikladno za ovaj događaj. Stojimo na ivici da nas zgazi auto i to je ta ivica po kojoj ja hodam, danas je dan D. Tata pravi ovo već četiri godine i uvek organizuje, sada je tražio novinare zbog otvaranja spomenika Stanoju Glavašu – rekla je Rada za “Blic“ i istakla da je presrećna što je okružena svojim narodom.

Rada se prisetila svog odrastanja u rodnom mestu i sa osmehom je pričala o tim danima.

- Bilo je puno srećnih dana ovde, svaki dan kada sam igrala tenis sa sestrom bio je srećan, kada smo se najeli pasulja, kačamaka i mleka to su srećni dani. Sve medalje u pevanju i sa folklorom, to je srećno - kaže Radmila.

Iako nije tada bilo novca na pretek imala je veoma srećno detinjstvo.

- Mnogo više nije bilo, nego što je bilo, ali mi smo bile deca koja su zahvalna. Nismo tražile nešto što nemaju da nam priušte. Nismo bile razmažene. Nisam otimala drugima kao neki što su otimali od mene, mnogo sam srećna zbog te osobine.

Pevačica je često na meti kritika zbog stajlinga

- Neopterećena sam generalno životom, a posebno garderobom. Mogu da me pljuju do njihovog zadnjeg udaha zato što u ovom telu živim ja i tu se završava svaka priča. U četiri zida živim sama sa sobom i kad je meni lepo ti ljudi koji kažu “skrati kosu, ošišaj šiške, ofarbaj se u crno“, oni nisu ja i nemoj da me oblikuju. Svakako će pljuvati, važno da sam sebi lepa.

"Ne štedim jer sutra može grad da me ubije"

Rada ističe da je na tatu povukla tu crtu da ne pazi sa novcem.

- Opušteno idem kroz život kao on, dok je sestra dobar organizator, kod mene može danas, za deset dana ili nikad. To sa parama takođe i to mi je jako loša crta, ali opet to je flegmatičnost i ne opterećenost budućnošću. Sad da štekam neke pare, a sutra me udari grad veličine jajeta i? Treba da se živi sad. Trošim na dostavu hrane, gluposti i na pesme - ističe ona i dodaje:

- Ne kupujem kod kineza, ali Maja mi kupuje. Skoro je otišla i kaže mi “plaćamo po sto evra i više jednu haljinu, a kod kineza ista za dve hiljade“. Ovu za sto evra mi pljuju i raspadne se posle prvog pranja, onda mi je bolje da platim dve hiljade dinara.

Autor: Nikola Žugić