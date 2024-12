Zoran Marjanović se VALJA po snegu: Pogledajte kako on UŽIVA u čarima zime (FOTO)

Zoran Marjanović, muž brutalno ubijene pevačice Jelene Krsmanović Marjanović, kojem se ponovo sudi za ubistvo, po svemu sudeći obožava zimu. U prilog tome svedoče fotografije koje je kompozitor objavio na društvenim mrežama.

Zoran Marjanović je 2018. godine podelio fotografije usred zime dok lež na snegu, pa se te fogarfije ponovo šeruju društvenim mrežama.

Pogledajte kako Zoran Marjanović vežba na snegu:

Na slikama se vidi kako polunag u snegu, samo u šortsu, radi sklekove na debelom minusu!

Po svemu sudeći na taj način se Marjanović čeliči i evocira uspomene na takmičenje iz streljaštva u mladim danima i slično. Marjanović je ponovo u žiži interesovanja zbog prekida privatnog i poslovnog odnosa sa pevačivom Indi Aradinović kojoj je uradio najveći hit "Bato bre".

Kako je Indi potvrdila Zoran je želeo brak i decu sa njom, ali mu je plan propao. Tikva je pukla kad je pevačica to odbila.

- E, ljudi, kao što sam i rekla, moja misija je bila da čoveku pružim ruku, izvadim ga iz blata i budem mu most prelaska iz crne hronike u estradu i svega lošeg što ga je zateklo. Dala sam mu priliku da mi radi muziku, verovala mu do koske, obustavila moje projekte da bih ga ispoštovala. Ispala sam car, bila mu drug i saradnik kad niko nije. Svi su ga ostavili, jedina sam mu pružila šansu. Svi su bili u šoku zbog toga. Ja sam ga gledala kao čoveka, a ne nekog ko je bio osuđen za ubistvo sopstvene supruge. Za to treba imati veliko srce, da rizikuješ i tektonski poremetiš planetu, da ne bude tresla se gora, rodio se miš - kaže Indi.

Insistirali smo da pojasni na šta konkretno misli.

- Dala sam mu šansu da opravda muzički i studijski svoj talenat i volju, znanje, u ime starih dana i hitova koje nosim iz njegovog studija. Međutim, bila sam neshvaćena da ja ne želim da gradim s njim ni brak ni decu, već da pošteno platim njegov deo posla i ostanemo dobri prijatelji i saradnici do kraja života i ako treba da dovedem kolege, kao što sam ga upoznala s ljudima - poručuje ona.

Do Zoranovog komentara nismo uspeli da dođemo.

Autor: Nikola Žugić