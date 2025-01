Crvene ruže na storiju političara: U jeku priče o razvodu Čeda se obratio NJOJ emotivnim rečima i priznao... (FOTO)

Poslednjih mesec dana javnost intrigira razvod političara Čedomira Jovanovića i njegove supruge Jelene.

Čeda je poslednjih dana delio na svom storiju kako se provodi u kafani sa svojim prijateljem pokušavajući na taj način da stavi iza sebe ono kroz šta prolazi.

Iako je njegov brak krahirao, političar nikada nije krio koliko voli svoju suprugu i to je više puta isticao kako u mnogim intervjuima tako i u razgovoru sa ljudima iz javnog života. Sada je on iznenadio pozitivnom objavom na svom Instagram profilu. Budući da u njegovom domu ima razloga za slavlje jer njegova ćerka Zora Fejt slavi 16. rođendan, on se tim povodom oglasio i čestitao joj rođendan.

- Srećan ti 16. rođendam, Zoro naših života - napisao je političar i stavio heštag "happyfamily" u opisu fotografije koju je objavio.

Na fotografiji je njegova prelepa ćerka Zora koja pozira u bundici dok u rukama drži crvene ruže. Za nju kao i za njene dve sestre kažu da su preslikane majka. Zora je inače prošle godine proslavila malu maturu, a Čeda je tada objavio emotivnu fotografiju kako i on i njegova supruga poziraju s anjom dok je ispraćaju na proslavu. Jovanovićeva deca su posebno interesantna javnosti zbog neobičnih imena, a ona se često sastoje od dva imena, što je neuobičajeno za naše podneblje.

Autor: M.K.