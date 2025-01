Hitno oglašavanje porodice Bože Džonsa: Besni kao ris zbog njegovog ponašanja na Farmi, od njihovih reči neće mu biti dobro!

Šok-potez porodice Ristanović

Boža Džons jedan je od učesnika rijalitija „Farma“ koji od samog početka ima burno učešće. Naime, njegovi dani prolaze u žestokim i burnim svađama, a on ne čini ništa kako bi to promenio.

Upravo iz tog razloga oglasila se njegova porodica na njegovom Instagram profilu, koja nije imala nimalo lepe reči za Božu. Kako će on reagovati kada to sazna, ostaje da ispratimo:

- Saopštenje porodice Ristanović.Mi, porodica Ristanović, ovim putem želimo da se obratimo javnosti povodom ponašanja našeg člana, Božidara, tokom njegovog učešća u rijaliti programu,,Farma". Sa velikom tugom i razočaranjem pratimo ono što se događa. Želimo jasno da istaknemo da postupci, reči i ponašanje koje Božidar ispoljava u ovom formatu ni na koji način ne odražavaju vrednosti, principe i stavove naše porodice. Takođe, želimo da naglasimo da je Boža punoletan i da je svojim ličnim izborom ušao u rijaliti. Kao odrasla osoba, on je potpuno odgovoran za svaki svoj postupakSvesni smo da se Božidar nalazi u veoma izazovnoj i toksičnoj sredini u kojoj je konstantno izložen pritiscima, provokacijama i uvredama od strane drugih učesnika. Razumemo da takve situacije mogu biti emocionalno iscrpljujuće i da je gotovo nemoguće ostati smiren. Ipak, smatramo da to nije opravdanje za ponašanje koje smo videli, niti za reči i postupke koje je Boža izgovorio i uradio. Verujemo da će, kada sve ovo prođe, Božidar shvatiti greške, preuzeti odgovornost i vratiti se na pravi put - otkriva porodica Ristanović, pa dodaje:

- Božidara smo oduvek poznavali kao nekoga ko je odrastao u duhu poštovanja, odgovornosti i ljubavi prema bližnjima. Ono što vidimo na ekranu duboko nas pogađa i teško nam je da poverujemo da je to ista osoba koju poznajemo volimo. Smatramo da okolnosti rijalitija i pritisak takvog formata često mogu promeniti ljude i dovesti ih do ponašanja koje nije u skladu s njihovom pravom ličnošću. Svesni smo da su svi učesnici rijaliti programa svesno ušli u takvo okruženje i da su svi, nažalost, u većoj ili manjoj meri pokazali loše ponašanje. Dinamika i toksičnost ovog formata često dovode do situacija u kojima ljudi zaboravljaju osnovne norme kulture,poštovanja i dostojanstva. Smatramo da je ponašanje većine učesnika, uključujući i našeg člana, veoma loše i za svaku osudu - napisali su, pa dodali za sam kraj:

- Međutim, želimo jasno da poručimo da se ograđujemo od bilo kakvih uvreda, sukoba ili neprimerenih postupaka koje je Božidar pokazao! Takođe, želimo jasno da poručimo da nećemo tolerisati bilo kakve napade, uvrede ili pretnje upućene članovima naše porodice koji se nalaze napolju i nemaju nikakve veze sa postupcima Božidara u rijalitiju. Svako ko pokuša da na bilo koji način ugrozi naše najmilije može biti siguran da će se reagovati odlučno i bez kompromisa. Preduzećemo sve moguće mere da zaštitimo svoju porodicu, a oni koji pokušaju da pređu granicu snosiće posledice svojih postupaka .S poštovanjem, Porodica Ristanović.

Autor: N.P.