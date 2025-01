Pevačica se pohvalila u kakvom luksuzu živi: Viki Miljković pokazala dom, samo terasa je u veličini jednog stana!

Pevačica Viki Miljković ne krije da voli da uživa u luksuzu, samo u Beogradu na vodi ima tri nekretnine, a skoro je sebe obezbedila i luksuznom nekretninom u Istanbulu.

Pevačica Viki Miljković u svom vlasništvu ima nekoliko nekretnina, a sve su opremljene po najsavremenijim standardima, a čak tri stana nalaze se u Beogradu na vodi.

Ona je na društvenoj mreži Tiktok odlučila da pokaže neke kadrove iz luksuznog stana u Beogradu na vodi, a terasa joj ima kvadrata kao nečiji stan. Najavila je da tek planira renoviranje terase, a kada radovi budu gotovi, najavila je veliku žurku.

- Ovde ćemo staviti đakuzi preko leta. Prvo ćemo da napravimo jednu veliku žurku, ali pravićemo i roštilj na terasi, svakako - rekla je Viki u šali, a zatim fanovima pokazala neverovatna pogled na Beograd se pruža sa njene terase.

Inače, Viki je nedavno kupila stan i u Istanbulu, u komšiluku njene koleginice Emine Jahović.

- Viki i Taške su se odlično snašli u Istanbulu. Slobodno se može reći da je to njihova druga kuća. Tamo im je posao, lepo rade, a sada je došlo vreme i da pazare nekretninu za sebe. Stanovi tamo nisu nimalo jeftini, naročito ako se nalaze u određenim kvartovima. Sve je papreno skupo. Jedna nekretnina im se posebno dopala i ona vredi oko 500.000 evra. Nalazi se u delu gde živi Emina. Puca pogled na najlepši deo grada. Možda se Emina i Viki i poznaju, to već ne znam, ali znam da je Miljkovićeva već i jezik savladala. Odlično joj ide. Ne verujem da će se preseliti iz Srbije u Tursku, ipak je ovo njihova domovina, ali da će sebi uskoro obezbediti oazu mira da ne borave po hotelima i privatnim apartmanima to sigurno - rekao je izvor za domaće medije.

Autor: K.Kelava.