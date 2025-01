Ana Nikolić pokazala vitku liniju: Obukla crnu usku haljinu, a lice prekrila naočarima za sunce (FOTO)

Pevačica Ana Nikolić u poslednje vreme često šokira svojim odevnim kombinacijama, a sada je pevačica pozirala u izazovnom izdanju i izazvala mnoštvo reakcija.

Ana Nikolić obukla je providnu haljinu do poda koja je sva od crne čipke sa prorezom na leđima.

Na licu je imala velike sunčane naoačare, a ovaj stajling savršeno je isticao njenu figuru. Komentari ispod objave su se samo nizali, a pevačica je dobila brojne komplimente na račun svog izgleda.

Pomirila se sa kompozitorom

Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale nedavno su se pomirili nakon javnog raskida, a nedavno se pevačica pohvalila skupocenim poklonom.

Ana je na svom Instagram profilu pokazala da je od dečka dobila skupoceni nakit i naočare. sa svarovski krisalima.

Podsetimo, Ana Nikolić je nedavno javno raskinula sa Raletom i oglasila se emotivnom porukom.

- Na tebe bih se kladila da me voliš. Znao si sve i uradio sve isto. Najgora je tmina pred svitanje. I nije ovo moj stil, ali kada neko zna sve tvoje slabosti i bezočno ih zloupotrebljava protiv tebe pod parolom: "Ali ja te volim", to se zove izdaja. To ne opraštam nikome - bila je razočarana pevačica.

Autor: Nikola Žugić